Izbira popolnega vozička: izčrpen vodnik za nove starše

Pričakujete dojenčka in se ne morete odločiti, kateri voziček bi izbrali? To so glavni kriteriji, ki jih morate upoštevati, da boste za svojega novega člana izbrali kar se da najboljše.

Sprejem novega člana v družino je izjemen in preobrazben mejnik. Ko se podate na pot starševstva, vas čaka nešteto premislekov in odločitev. Med bistvenimi predmeti na vašem seznamu je nedvomno tudi otroški voziček. Otroški vozički niso le prevozno sredstvo, saj predstavljajo otrokovo prvo vozilo in vašega zanesljivega spremljevalca pri premagovanju starševstva. Popoln voziček mora biti usklajen z vašim življenjskim slogom, zagotavljati udobje za vašega malčka in biti zanesljiv partner pri vseh vaših pustolovščinah. Vendar se lahko med številnimi ponudbami na trgu zdi, da je raziskovanje vseh prednosti

otroških vozičkov kot potovanje po neznanem ozemlju. Ne bojte se, saj ta vodnik vsebuje kompas, ki vas bo vodil skozi labirint možnosti in vas opremil z znanjem, ki ga potrebujete, da se boste lahko samozavestno sprejeli odločitev, ki bo za vašega dojenčka najboljša.

Foto: Mimovrste d.o.o. / iStock

Kako izbrati popoln voziček?

Pri izbiri vozička je treba najprej upoštevati, kakšen je vaš proračun. Naj vas cene nekaterih vozičkov ne zavedejo in ne prestrašijo, pomembno je le, da izberete voziček, ki ustreza vašim zmožnostim. V mislih pa imejte, da se višja cena vozička ponavadi enači z boljšo kakovostjo vozička in številom funkcij, ki jim voziček ponuja. Ne pozabite upoštevati tudi težo vozička. Lahki voziček omogoča neprimerljivo lažje manevriranje, še posebej, ko se znajdete v gneči ali ga dvigujete v vozilo in iz njega. Ne glede na to, ali greste po opravkih, se sprehajate po parku ali se odpravljate na družinsko pustolovščino, lahek voziček zmanjša obremenitev in izboljša mobilnost. Težji vozički lahko zagotavljajo večjo stabilnost, vendar so lahko okorni za prevoz in rokovanje.

Pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati, je tudi teren, po katerem se boste vozili. Razmislite o velikosti koles - večja kolesa se odlično obnesejo na neravnem terenu, saj zagotavljajo boljše blaženje udarcev in stabilnost, medtem ko so manjša kolesa primernejša za mestno okolje. Če se odločite za vozičke z nastavljivim sistemom vzmetenja, lahko brez težav prehajate med različnimi površinami, kar zagotavlja nemoteno vožnjo vašega dragocenega tovora. Poleg tega preverite manevrske in krmilne sposobnosti vozička, ki so še posebej pomembne pri premagovanju ozkih ovinkov ali premagovanju gneče in ne pozabite, da mora voziček imeti tudi možnost podaljšanja stehice, ki bo vašemu dojenčku zagotavljala dodatno zaščito pred soncem.

Dno vozička naj bo trdno - zakaj?

Pogosto spregledana, a nedvomno pomembna lastnost je spodnja konstrukcija vozička. Trdno dno zagotavlja pomembno podporo občutljivi hrbtenici vašega otroka in zagotavlja pravilno držo med sedenjem. Poleg tega zagotavlja večjo stabilnost, saj preprečuje, da bi se voziček nagnil pod težo vašega otroka. Poleg tega trda površina dna omogoča enostavno čiščenje, saj varuje pred razlitjem in umazanijo, kar je dobrodošlo za zaposlene starše na poti. Da bi zagotovili optimalno udobje in varnost vašega malčka na vsakem izletu, dajte prednost vozičkom s trpežnim in ojačanim dnom.

Nekaj pozornosti pa nemenite tudi velikosti spodnje košare vozička in premislite, koliko prostora pravzaprav potrebujete. Če se boste z vašim dojenčkom in vozičkom pogosto odpravljali na pot ali v trgovino, je dobro, da je ta košara za shranjevanje čim večja.

