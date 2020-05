Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času pandemije so se številni oblikovalci preusmerili v izdelovanje mask, med njimi pa je tudi mlada islandska oblikovalka, ki se je tega lotila na res zanimiv in odbit način.

Yrurari Johannsdottir je islandska oblikovalka pletenin, ki svoje kreacije vedno nadgradi z nečim posebnim in drugačnim, njene pletenine pa so vse prej kot dolgočasne. Na njih boste tako na primer videli štrleče jezike, velike ustnice in izbuljene oči, kar je postal že njen zaščitni znak. Njeno delo je med drugim pritegnilo pozornost pevke Erykah Badu, ki se je zaljubila v pulover z njenim podpisom.

V času karantene pa se je na enak način lotila izdelovanja pletenih mask, ki so jih navdihnili motivi s predhodnih modelov njenih puloverjev, a so zato, ker maske prekrivajo obraz, v tej različici videti precej bolj strašljivo.

Tako so videti maske s štrlečimi jeziki, grozečimi zobmi ali zobnim aparatom:

Če pobrskate po Yrurarijinem Instagramu, boste kmalu ugotovili, da so jeziki njena glavna obsesija, saj jih na svoje kose plete najpogosteje. "Verjetno zato, ker so nekako neotesani, predrzni in čudaški," je pojasnila za modno revijo Vogue.

Zgolj umetniški projekt in ne zaščita

Ker je prodaja mask v času pandemije poskočila, Yrurari pa je začela prejemati številna naročila, je morala potencialnim kupcem najprej pojasniti, da njene maske ne ponujajo zaščite, temveč so zgolj umetniško delo, "za zabavo":

"Z njimi sem hotela pokazati, da je lahko tudi nošenje mask zabavno, in zelo me veseli, da z njimi tudi ozaveščam in spodbujam ljudi k njihovemu nošenju."

Vseeno pa si lahko tisti, ki se jim običajne zaščitne maske zdijo preveč dolgočasne, pleteno masko s štirimi štrlečimi jeziki poveznejo čez standardno in tako poskrbijo za pravo družbeno distanco.

