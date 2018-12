Intenzivna barva in zdravi lasje tudi ob pogostem barvanju

Oglasno sporočilo

Subrina Spectra ponuja rešitev s svojo linijo demipermanentnih odtenkov. To so barve, ki so nežnejše do las, zato so boljša izbira za uporabo na že pobarvanih laseh. Z las se delno sperejo po od štirih do šestih tednih. Lahko jih uporabljamo za osvežitev barve med dvema postopkoma barvanja ali pa v kombinaciji s klasičnim barvanjem s permanentno barvo.

Osvežite svojo barvo las

Če so vaše konice zaradi različnih dejavnikov, kot so prepogosto agresivno barvanje, sonce, veter in sušenje, sprane in potrebne osvežitve, a še nimate narastka, si lahko barvo las osvežite z enim od demipermanentnih odtenkov Subrina Spectra. Za nežnejše delovanje barvo zmešajte z najnižjim triodstotnim razvijalcem Hydrogen cream.

Ohranite zdrave lase tudi pri pogostem barvanju

Tehniko nežnega barvanja lahko uporabite tudi ob istočasnem barvanju narastka s tehniko klasičnega barvanja. Narastek pobarvajte s permanentno barvo Subrina Spectra. Od 10 do 15 minut pred koncem delovanja permanentne barve na narastku na preostalo dolžino las nanesite še demipermanentno barvo s triodstotnim razvijalcem. Rezultat je enakomerno intenziven odtenek, lasje pa ostanejo zdravi in sijoči.

Z barvami Subrina Spectra do najboljšega barvnega rezultata pri barvanju las doma

Pri barvanju las je zelo pomembno, da poleg izbire ustrezne barve to tudi pravilno uporabimo. Subrina Spectra je barva za lase, ki ponuja optimalen nabor odtenkov in tudi znanja za kreiranje najboljšega mogočega rezultata barvanja doma. Barve Subrina Spectra ponujajo širok izbor permanentnih in demipermanentnih odtenkov, ki omogočajo različne tehnike barvanja. Klasično barvanje za doseganje novega videza vaših las, prekrivanje sivine, svetlenje las (do pet tonov) ali pa samo nežno barvanje las za osvežitev barve na že pobarvanih laseh oz. za matiranje rumenih odtenkov na blond laseh. Za še boljši barvni rezultat in za ohranitev zdravih las pa lahko uporabimo kombinacijo več tehnik.

