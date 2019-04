Imate tetovažo? Preverite, kako lahko za vedno ostane sijoča kot nova!

Oglasno sporočilo

Kako preprečiti bledenje tetovaže?

Najprej nekaj osnovnih pravil.

Svoje tetovaže umivajte, a le z nežnimi, neodišavljenimi mili.

Pri oblačenju se izogibajte grobim materialom, ki lahko razdražijo tetovirano kožo.

Pazite na telesno težo. Če v kratkem času pridobite ali izgubite preveč kilogramov, se lahko vaš tatu razširi ali skrči, tega pa si seveda ne želite.

Poskrbite za ustrezno nego tetovaže, predel tetovirane kože pa naj bo tudi vedno dovolj navlažen.

Ali veste, kako ustrezno negovati že zaceljene tetovaže?

Večina ljudi zapusti studio z nasveti, kako poskrbeti za svežo tetovažo, marsikdo pa na nego pozabi, ko je ta že zaceljena. A če želite, da bo vaša tetovaža vedno videti kot nova, morate posebno pozornost nameniti tudi že zaceljenim tetovažam.

Mazilo za nego tetovaže

Priporočamo, da za nego svoje že zaceljene tetovaže uporabite mazilo Tattoo Nano Shock, ki s skrbno izbranimi sestavinami zaščiti občutljiv in ranljiv predel tetovirane kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve tetovaže.

Tattoo Nano Shock odlikujejo visokokakovostne sestavine

Revolucionaren antioksidant polidatin v mazilu omogoča optimalno nego razdražene kože, saj uničuje proste radikale in deluje protivnetno. Poleg tega je odličen pri preprečevanju zgubanega in povešenega kožnega tkiva.

Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staranjem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov.

Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev.

Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic.

Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože.

Mazilo vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi žarki UVA/UVB. Ti povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij tetovaže.

Stanje pred redno uporabo mazila Tattoo Nano Shock in dva tedna po uporabi:

Zakaj navadne kreme niso primerne za nego tetovaž?

Če uporabljamo neprimerne izdelke za nego tetovirane kože, se lahko zgodi, da tetovaža zbledi in izgubi jasnost, linije so videti razlite in zamegljene, koža se lahko čezmerno lupi ali razpoka, prav tako je mogoče vnetje zaradi bakterijske okužbe ali alergijske reakcije.

Mazilo za nego po tetoviranju mora kožo varovati in zdraviti – ne sme vsebovati nepotrebnih sestavin, ki dodatno obremenijo predel kože, ki je pod stresom. Navadne vlažilne kreme lahko vsebujejo dišave, ki dodatno dražijo kožo in lahko povzročijo alergijske reakcije. Edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin v mazilu Tattoo Nano Shock zanesljivo zagotavlja bolj žive barve in sijoč videz tetovaž, tako novih kot starejših, optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek ter visok zaščitni faktor pred žarki UVA/UVB, ki varuje kožo pred prehitrim gubanjem ter drugimi znaki poškodb in staranja.

Bi želeli tudi vi ustrezno zaščititi svoje tetovaže?

Mazilo za nego tetovaž Lux-Factor Tattoo Nano Shock lahko naročite na Lux-Factor.com ali s klicem na telefonsko številko 01 777 41 07.

P. S.: S kodo SIOL15 lahko mazilo za nego tetovaže do konca aprila naročite kar 15 odstotkov ceneje!

Na mazilo za nego tetovaže Lux-Factor Tattoo Nano Shock prisega tudi blogerka Sindiana Jones:

"Mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock uporabljam približno dve leti. V tem času sem izdelek dodobra spoznala in prijetno presenečena odkrila, da ga lahko pravzaprav uporabljam na več načinov. Je moja obvezna oprema, ko svoje tetovaže izpostavim soncu, sicer pa sem ga že večkrat uporabila tudi kot kremo za telo, predvsem na bolj suhih predelih, kot so komolci, stopala, celo kot mazilo za ustnice. Brez dvoma lahko rečem, da je Lux Factor Tattoo Nano Shock moj zvesti sopotnik ne glede na letni čas."

