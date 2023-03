Fjällräven je z novo kolekcijo zakorakal po Rožniku

Oglasno sporočilo

V očeh Fjällrävna ima narava moč, da združuje ljudi, jim gradi samospoštovanje in zagotavlja izkušnje, ki trajajo vse življenje. Vse, kar pri tem potrebujete, so ustrezna obleka, oprema in nekaj znanja.

Foto: Fenix Outdoor

In prav ta pristop je temelj vsega, kar to švedsko podjetje počne: od ustvarjanja okolja, v katerem se ljudje počutijo varne in samozavestne v naravi na dogodkih Fjällräven Classic, do iskanja popolne namestitve žepa na paru ženskih pajkic za treking.

Enak pristop je uporabil 14-letni Åke Nordin, ko se je odločil izdelati boljši nahrbtnik za svoje gorske pohode v okolici Kittelfjälla pred približno 70 leti. Preprost lesen okvir mu je dal stabilno in vzdržljivo konstrukcijo, medtem ko je torba v obliki črke V pomenila, da je lahko dvignil težišče in se med hojo izognil nagibanju naprej. Novi nahrbtnik je bil tako dober, da so ga celo izkušeni gozdarji in pastirji, ki jih je srečal na svojih potovanjih, prosili, naj podobne okvirje izdela tudi zanje.

Foto: Fenix Outdoor

S to zapuščino Fjällrävnova kolekcija za pomlad in poletje 2023 še naprej stopa po poti, na katero se je pred leti podal Åke, in tako ljubiteljem preživljanja časa na prostem kot novincem omogoča, da udobno in samozavestno stopijo ven in se v naravi počutijo kot doma – ne glede na podnebje ali vremenske pogoje.

Gradnja skupnosti v naravi

Ker se zanimanje za preživljanje časa v naravi povečuje, se povečuje tudi potreba po vodenju, navdihu in ustvarjanju skupnosti. V tem duhu Fjällräven nadaljuje svoje poslanstvo tudi onkraj oblačil in opreme ter spodbuja ljudi k odkrivanju narave prek lokalnih in globalnih dogodkov, kot je Fjällräven Classic.

Foto: Fenix Outdoor

Kar se je začelo leta 2005 kot lokalni pohod, zdaj privablja na tisoče pohodnikov na večdnevne pohodniške dogodke na Švedskem, Danskem, v Nemčiji, Združenem kraljestvu, ZDA in Južni Koreji. Sodelujejo tako novi kot izkušeni outdoor navdušenci, med katerimi se spletajo prijateljstva, izmenjujejo izkušnje in kujejo načrti za prihodnje dogodivščine. Kot vrhunski dogodek v toplejših mesecih je Fjällräven Classic dokaz osrednjega namena Fjällrävna: spodbuditi in naučiti več ljudi, da odkrivajo in raziskujejo naravo s svojim tempom.

Foto: Fenix Outdoor

Po navdihu Fjällräven Classica je bila predstavljena sveža pomladno-poletna kolekcija outdoor oblačil in dodatkov. Na kratkem sprehodu čez Rožnik, Rožnik Classicu, kot je pot poimenoval Matevž Kovač, vodja za jugovzhodno Evropo pri Fenix Outdoor, smo imeli priložnost spoznati novosti v kolekciji.

Gorski vodnik, nekdanji alpinist in nenazadnje ambasador Fjällrävna Rok Zalokar je vsekakor entuziast, ki uteleša vrednote tega švedskega podjetja. Rok, ki v naravi najde po eni strani mir, po drugi adrenalin, navdih, stabilnost, lepoto in hkrati neizprosnost, skuša naravi vse to vračati s spoštovanjem in neskončno hvaležnostjo. Najboljši nasvet, kako ljudi usmeriti v to, da naravi tudi vračajo, jo za sabo puščajo takšno, kot so jo našli ali lepšo, je po njegovem mnenju izkustvo narave. "Vsak, ki je imel priložnost izkusiti lepote narave, ki si jo je dovolil začutiti, bo začutil tudi odgovornost, ki jo nosi posameznik, da prispeva svoj delež k ohranjanju tega." In kateri letni čas je človeku, kot je Rok, ki več kot 200 dni v letu preživi v gorah, najljubši? "Morda se sliši klišejsko, a najbolj uživam v privilegiju, ki mi ga ponuja Slovenija, ki ima vse štiri letne čase. Jesen, zima, pomlad in poletje – obožujem prav vse letne čase, vsak ponuja drugačne možnosti za preživljanje časa na prostem in v vsakem uživam!"

Foto: Fenix Outdoor

Narejen za vseživljenjskega sopotnika pri vaših dogodivščinah

Medtem ko se življenje po pandemiji vrača v stare tirnice, nas več kot kadarkoli prej preživlja čas v naravi. S tem se pojavlja večje zanimanje za brezčasne, trajne, funkcionalne izdelke, ki niso le izdelani trajnostno, ampak so narejeni tako, da naredijo naravo privlačnejšo in dostopnejšo. S tem v mislih Fjällrävnov nahrbtnik Kajka 35 postavlja nov standard za enodnevne pohode. Kot pomanjšana različica nagrajene serije Kajka je Kajka 35 odlična možnost za navdušene dnevne pohodnike, ki želijo preživeti dlje časa na prostem, vendar želijo enake funkcije Kajka, ki zagotavljajo dolgotrajno zanesljivost na poti.

Raziskovanje narave pomeni tudi pripravljenost na vsako vreme – še posebej spomladi. Nova High Coast Hydratic Trail Jacket in Vardag Hydratic Anorac sta dva nova kosa DWR brez PVC v Fjällrävenovi zbirki dežnih oblačil, ki zagotavljata vodoodporno, a hkrati zračno funkcionalnost v brezčasnem dizajnu za pustolovščine tako na poti kot zunaj nje.

Uravnoteženje funkcionalnosti z vzdržljivostjo

Vzdržljivost je jedro oblikovanja pri Fjällrävnu. Ko se bliža vrhunec poletja, je to poudarjeno v Fjällrävnovih lahkotnih oblačilih, izdelanih iz zračnega, a trpežnega G-1000 Air Stretch, pa tudi v vsestranskem naboru srednjih plasti Abisko iz stoodstotno recikliranega poliestra in postopka barvanja, ki občutno zmanjša porabo vode.

Za Fjällräven izkustvo narave ni osvajanje gora ali premagovanje naravnih elementov. Ustvarjanje izkušenj in spominov, ki trajajo vse življenje, in posledično pomagajo drugim odkrivati naravo – ne glede na pot in ne glede na vreme se lahko vaša pustolovščina nadaljuje.

Fjällräven

Leta 1960 je Åke Nordin v svoji kleti v mestu Örnsköldsvik na severu Švedske ustanovil Fjällräven. Danes je Fjällräven podjetje z brezčasno, funkcionalno in vzdržljivo opremo in oblačili za preživljanje časa na prostem. Uživa globalno prisotnost in jo je mogoče najti v več kot 70 državah. Paleta izdelkov Fjällräven obsega oblačila in dodatke za prosti čas za ženske in moške ter nahrbtnike, šotore in spalne vreče. Kot podjetje si Fjällräven po svojih najboljših močeh prizadeva ravnati odgovorno do ljudi, divjih živali in okolja ter spodbujati ljudi, da se zanimajo za življenje na prostem. Podjetje je pobudnik dveh priljubljenih dogodkov, Fjällräven Classic in Fjällräven Polar, ki vsako leto privabita na tisoče udeležencev.

