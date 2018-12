Ekskluzivna predpraznična ponudba Elanovih oblačil za slovenske kupce

Oglasno sporočilo

Elan, ki zaznamuje naša življenja na belih strminah, je za vse navdušence retro mode in vrhunskih športnih ter lifestyle oblačil, pripravil omejeno kolekcijo oblačil in dodatkov, ki so v decembru na voljo v prodajnem kotičku Supernova na Rudniku v Ljubljani .

Gre za prvo pop-up trgovino, kjer najdemo omejeno serijo Elanovih oblačil in dodatkov za jesen in zimo, ki bo v redni prodaji šele prihodnjo sezono. Slovenski kupci pa imajo tokrat ekskluzivno priložnost, da sebi in svojim najdražjim v prazničnem času privoščijo najlepše darilo blagovne znamke Elan, na katero je ponosen prav vsak Slovenec. Za vse obiskovalce pop up trgovine v Supernovi je Elan pripravil v decembru pestro dogajanje. Ekskluzivna kolekcija Elan je v predprazničnem času na prodajnem mestu znižana za kar 20%.

Vsi, ki boste obiskali prodajno mesto v Supernovi, poiščite pri prodajalcih letak, ga izpolnite in sodelujte v nagradni igri. Mogoče boste prav vi ob koncu leta odsmučali z novim parom smuči Elan.

Kolekcijo oblačil in dodatkov Elan, katere slogan "Always Good Times" pove vse o udobju in kvaliteti sodobnega načina življenja, ki ga zasleduje blagovna znamka, je oblikovala slovenska kreativna ekipa The icon – clothes design & production (www.theicon.si). Ekskluzivno kolekcijo sestavljajo retro modni kosi, prepletajoč niti bogate zgodovine Elana, ki že več desetletij spremlja tudi naše najboljše športnike in skupaj z njimi slavi največje dosežke slovenskega športa. V kolekciji boste tako našli majice in dodatke, ki vas bodo nostalgično popeljali v preteklost. Na drugi strani se kolekcija spogleduje z najsodobnejšimi materiali in dizajni, ki krojijo modne trende prihodnosti. Od puloverjev, hlač in jop pa vse do dodatkov, ki vas bodo greli v najhladnejših mesecih tega in prihajajočega leta. Če še vedno nimate ideje, kaj svojim najdražjim podariti v prazničnih dneh, je obisk Elanovega kotička odlična odločitev, saj boste zagotovo našli darilo, ki se ga bo vsak razveselil.

Na Elanovo kvaliteto prisegajo tudi znani slovenski obrazi, ki krojijo mednarodni športni vrh.