Drzni moški (spet) zasenčili dame na rdeči preprogi #foto

Shameik Moore je bil eden od igralcev, ki so s toaleto poželi pohvale.

Shameik Moore je bil eden od igralcev, ki so s toaleto poželi pohvale. Foto: Getty Images

Sezona hollywoodskih nagrad je v polnem zamahu in se je po podelitvi zlatih globusov nadaljevala s podelitvijo nagrad filmskih kritikov. Zvezdniki so se sinoči tako spet sprehodili po rdeči preprogi, a v malo manj ekstravagantnih toaletah.

Po Zlatih globusih prvo nedeljo v letu je sinoči sledila podelitev nagrad združenja filmskih kritikov v ZDA in Kanadi.

A medtem ko so se zvezdniki za Zlate globuse oblekli nadvse ekstravagantno, so za nagrade kritikov izbrali malce bolj umirjene oprave. Celo Lady Gaga, ki je na Globusih blestela v Valentinovi bujni kreaciji z dolgo vlečko, je tokrat izbrala preprostejšo obleko znamke Calvin Klein.

Lady Gaga je bila tokrat malce preprostejša, a nič manj zvezdniška. Foto: Getty Images

Dame zadele v polno s klasičnimi kroji

Ponovno je navdušila Julia Roberts, ki je tudi tokrat raje kot obleko nosila hlače, glave pa so se med drugim obračale tudi za Emmy Rossum, Nicole Kidman, Charlize Theron, Debro Messing, Mandy Moore, Kristen Bell, Regino King, Lauro Dern in Angelo Bassett.

Večina zvezdnic se je za ta večer odločila za oprijete toalete v drznih barvah, vzorcih in bleščicah, vsem pa je bil skupen tudi klasičen kroj, zaradi česar na tokratni preprogi ni bilo veliko modnih kiksov.

Dame v črnem in belem: Julia Roberts, Laura Dern, Mandy Moore in Nicole Kidman. Foto: Getty Images

Dame v barvah: Kristen Bell, Regina King in Emmy Rossum. Foto: Getty Images

Dame v bleščicah: Charlize Theron, Angela Bassett in Debra Messing. Foto: Getty Images

Pohval denimo ne bi mogli izreči Glenn Close, Lucy Boynton in Amy Adams, ki so za ta večer izbrale kreacije, ki jim žal niso naredile usluge.

Glenn, Lucy Boynton in Amy pa smo videli že v boljših opravah. Foto: Getty Images

Gospodje spet navdušili s smokingi zunaj okvirov

A tako kot na podelitvi zlatih globusov so tudi tokrat bolj kot dame presenetili gospodje, ki so nadaljevali z drznostjo.

Timothée Chalamet, Rami Malek, Harry Shum Jr., Dan Levy, Chris Pang, Shameik Moore, John Legend, Milo Ventimiglia in Taye Diggs so navdušili z neklasičnimi smokingi, s katerimi so bili modni, elegantni, a zelo šik.

Rami Malek, Chris Pang in Dan Levy so namesto klasičnega črnega smokinga izbrali takšnega v svetlo sivi, modri in smaragdni barvi. Foto: Getty Images

John Legend in Milo Ventimiglia sta se tokrat odločila za temno rjavo. Foto: Getty Images

Taye Diggs in Harry Shum Jr. sta videz popestrila s suknjičem v drugačni barvi kot hlače. Foto: Getty Images

Timothée Chalamet je bil najbolj drzen. Foto: Getty Images

Najpogumnejši je bil vsekakor 23-letni Timothée Chalamet, ki si je za to priložnost izbral kreacijo znamke Alexander McQueen in jo kombiniral kar s športno obutvijo, s čimer je pristal na seznamu najbolje oblečenih zvezdnikov večera.

Tukaj pa si poglejte, kdo so bili zmagovalci večera.

