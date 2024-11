Deichmann predstavlja novo kolekcijo "Cozy Boots": Udobni škornji za tople zimske dni

Deichmann z navdušenjem napoveduje prihod nove kolekcije "Cozy Boots", ki je v trgovinah na voljo od 28. oktobra 2024. V središču so topli in udobni škornji, zasnovani tako, da nas grejejo in ščitijo pred mrazom, hkrati pa izboljšajo stil vsakega zimskega outfita.

Zimski meseci prinašajo nizke temperature in pogosto neprijetne vremenske razmere, zato je pomembno, da izberemo obutev, ki ne nudi le občutka topline, temveč z njo pokažemo tudi dober stil. Naša nova kolekcija ponuja širok spekter škornjev, ki združujejo udobje in moderen dizajn. Od elegantnih modelov, primernih za mestne ulice, do praktičnih škornjev, ki nas bodo spremljali na zimskih sprehodih – vse to najdete v kolekciji "Cozy Boots".

Trendi jesen/zima 2024/25

Cozy Trail

Udobni škornji s toplim podplatom, ki zagotavljajo odlično zaščito in podporo med hladnimizimskimi dnevi.

Casual Explorer

Popolna kombinacija stila in udobja, idealna za vsakodnevno nošenje.

Urban Comfort

Robusten dizajn in praktični detajli - idealna izbira za vsako zimsko avanturo.

Winter chic

S toplim podplatom te škornji zagotavljajo odlično zaščito pred mrazom, medtem ko njihova privlačna estetika omogoča enostavno kombiniranje z različnimi zimskimi outfiti.

Pri Deichmannu si želimo, da se z našo obutvijo vsakdo počuti samozavestno in udobno, ne glede na zimske izzive. Verjamemo namreč, da zimska moda ne pomeni le toplih oblačil, ampak tudi privlačne stile, ki jih lahko enostavno kombinirate z različnimi outfiti.



Pridružite se nam in odkrijte, kako lahko z našimi novimi "Cozy Boots" preživite zimo v slogu in udobju. #deichmann_adria #kerobozujemocevlje

Naročnik oglasnega sporočila je DEICHMANN D. O. O.