Barva za lase, na katero se lahko zanesete

Barva za lase je dobra, če drži svoje obljube. Barve Subrina Saten so stalnica na slovenskem trgu, ampak odslej navdušujejo z novo formulo in vznemirljivimi novimi odtenki. Pa še kodo za popust smo pridobili!

Nova formula, ki ji sledi tudi posodobljen videz barv, res poskrbi, da so lasje po barvanju odslej še lepši: formula s ceramidno oljnim kompleksom izdatno neguje lase, saj ceramidi v kombinaciji z olivnim in ricinusovim oljem obnovijo lomljiva mesta v lasu, lase okrepijo in jih navlažijo. Za izjemno obstojnost barve pa poskrbijo nizko molekularni barvni pigmenti, ki prodrejo še posebej globoko v lasno sredico in tako zagotavljajo enakomerno in bleščečo barvo.

Ne spreglejte novih odtenkov

Novo formulacijo smo tudi takoj preizkusili. Barve za lase Subrina Saten so v vsakem koraku razvoja testirane od frizerjev in pričakovali smo odlične rezultate. V izbor smo dali najbolj prodajano nianso Subrine Saten 80/8 ledeno blond special in pa nekaj novih odtenkov. Bili smo navdušeni!

S Subrino Saten ledeno blond special smo dobili enakomerno ledeno blond nianso od korena do konic, brez vsakih nezaželenih rumenih tonov.

Od novih odtenkov pa smo si izbrali zapeljivo globoko čokolado, žlahtno kraljevsko rdečo, in pa neverjetno modni zreli mango. Bili smo navdušeni nad rezultati, prepričajte se sami:

Ledeno blond in kraljevsko rdeča:

Globoka čokolada in zreli mango:

Ostali novi odtenki so še mistična modro črna, brezčasna naravno rjava in elegantni mahagoni.

Odkrijte svoj pravi odtenek

Proizvajalci Subrine Saten so po novem poskrbeli tudi, da lažje izberete ustrezni odtenek. Za to se orientirajte po barvi črke S, ki označuje posamezno skupino odtenkov.

Specialno blond odtenki (označeni s svetlo modro črko S) so posebni, saj posvetlijo vaše lase do 4 tonov. Dodani matirni pigmenti poskrbijo za lepo blond barvo brez nezaželenih rumenih odtenkov. Naravni odtenki (vijolična barva črke S) zagotavljajo 100 % prekrivanje sivih las ter naraven videz pobarvanih las. Z modnimi klasičnimi odtenki (oranžna barva črke S) boste dosegli razkošen barvni rezultat in odlično kritje sivih las, če pa želite ultra intenziven barvni rezultat, pri nekaterih niansah celo brez predhodnega svetlenja, pa posezite po modno intenzivnih odtenkih (označenih z bež barvo črke S).

Vas je zamikalo, da tudi sami preizkusite? Ob nakupu barve Subrina Saten na spletni strani Click2Chic.si lahko v mesecu aprilu 2021 izkoristite kodo za 25 % popust. Koda se glasi SUBRINASATEN25.