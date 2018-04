Aprila modno razvajanje v vseh nakupovalnih centrih Qlandie

Qlandia je v letošnjo pomlad vstopila skupaj s svojimi številnimi modnimi navdušenci. Z vrhunsko ponudbo priznanih blagovnih znamk v svojih nakupovalnih centrih od 3.4.2018 že predstavlja najnovejše modne smernice in trende, za obiskovalce vseh starosti pa dodatno pripravlja še pester in zanimiv program z modnim razvajanjem, osrečevanjem in zabavo za vsakogar. Tako kot je v lanskem letu svoje obiskovalce navduševala z glasbenim festivalom QL talent, bo letos s QL modnim talentom nadaljevala še na modnih stezah.

Nakupovalni centri Qlandie v mesec april vstopajo kot stičišče modnih dogodkov, saj se v vsakem kraju Qlandia organizira QL modni teden, ki je z izbranimi animatorji tudi ustvarjalno in zabavno obarvan. Od 3.4. dalje je QL modno dogajanje že potekalo v nakupovalnem centru Qlandia Kamnik, Maribor, Ptuj in Novo mesto – pred nami pa je še modno dogajanje v Qlandii Kranj (15.-19.4.), Nova Gorica (16.-20.4.) in Krško (17.-21.4.).

V vsakem nakupovalnem centru bodo obiskovalcem na posebej pripravljenih prizoriščih omogočili, da v foto kotičku s fotografijami kreirajo svoje modne zgodbe in se potegujejo za naziv TOP QL model.

Otroci se bodo v družbi s plesno razpoloženo maskoto Qlaro lahko samostojno ali v družbi staršev udeležili zanimivih in ustvarjalnih modnih delavnic, kjer bodo nastajala barvita modna oblačila, klobučki, očala in drugi modni dodatki, se učili ličenja v lepotilnem kotičku ali pa si omislili zanimivo poslikavo obraza.

Modno vzdušje po nakupovalnih centrih popestrijo znani glasbeni gostje, med njimi BQL, Maraaya, Nika Zorjan, Luka Basi, Eva Černe in nekateri finalisti lanskoletnega QL talenta. Med soustvarjalci dogodkov so še plesalci, profesionalne manekenke, priznani kulturno-umetniški ustvarjalci in mlada vizažistka Kaja Elsner, ki bo vodila delavnico ličenja, ter voditelja David Urankar in Azra Selimanović iz plesnega studia Libero, ki poudarja: ''Dogajanje v Qlandii bo res pestro, zato k udeležbi vabimo obiskovalce vseh generacij, ki si s sodelovanjem lahko prislužijo tudi lepe nagrade. V vsakem centru bomo tako izbrali pet najbolj atraktivnih posameznikov za TOP QL model, ki jih bo Qlandia nagradila z darilnimi boni, poleg tega pa se bodo v novih kolekcijah sprehodili po modni stezi in zatem obiskali še manekenski tečaj v modni šoli Vulcano Models. Nagrade bomo prispevali tudi v Libero plesnem centru, saj bomo sedmim srečnežem zagotovili udeležbo na našem poletnem plesnem taboru.''

Z razpisanim natečajem QL modni talent, ki mladim omogoča prijave še do 20. aprila, bo Qlandia omogočila sodelovanje modnim oblikovalcem s kreativnimi idejami, ki jih bodo ustvarili na skicah inovativnih modnih oblačil. V tednu mode bodo v nakupovalni ulici v posameznih nakupovalnih centrih razstavili njihove kreacije, da bi si jih lahko ogledali tudi obiskovalci, zatem pa s pomočjo komisije v vsakem centru izbrali enega finalista.

''V Qlandii tako nadaljujemo s tradicijo podpore talentiranim mladim ustvarjalcem in na ta način uresničujemo svojo družbeno odgovorno poslanstvo. Idejna zasnova in dinamika modne kampanje je letos v znamenju posebne svežine in prevetritve našega dosedanjega koncepta modnih dogodkov, vse skupaj pa usmerjeno v naše obiskovalce, ki jih želimo razvajati, zabavati, navdušiti in spodbuditi, da tudi sami stopijo na modno pisto'', pojasnjuje Mojca Pavlišič, vodja marketinga nakupovalnih centrov Qlandia. ''Pri izvedbi letošnjega natečaja QL modni talent, v katerega želimo privabiti mlade modne oblikovalce v starosti od 15 do 19 let, smo združili moči z vodilno slovensko modno agencijo Vulcano Models ter se na njihovo pobudo tesno povezali s Srednjo šolo za oblikovanje iz Maribora, ki nam bo njihova skicirana oblačila tudi izdelala, za kar se še posebej zahvaljujemo ravnateljici Nadji Jarc Popovič. Najboljših sedem finalistov, ki bodo navdušili in najbolj prepričali strokovno komisijo, bomo namreč za izvirnost, kreativno zasnovo ter celovitost izvedbe v izbrani tehniki na ta način tudi nagradili, jeseni pa njihove kreacije predstavili javnosti na veliki gala sklepni modni reviji.''

Metka Klajderič Kobler, ki uspešno vodi agencijo Vulcano models, se veseli zanimivih kreacij mladih: ''Na naš naslov že prejemamo zahtevne in obetajoče skice mladih oblikovalcev, zato bo strokovna žirija, ki ji bo predsedovala doc. dr. Sonja Šterman s Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, imela res težko delo, a smo ji pri ocenjevanju skic zagotovili tudi podporo priznane slikarke in ilustratorke Kiki Klimt. Rezultate letošnjega modnega utripa v Qlandii, ki jih bomo predstavili javnosti predvidoma 23. novembra v nakupovalnem centru Qlandia Maribor, tako že vsi nestrpno pričakujemo!''