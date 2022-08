answear.LAB predstavlja kolekcijo Be Brave, ki jo navdihujejo neustrašne ženske

Oglasno sporočilo

answear.LAB je blagovna znamka vodilne evropske spletne modne platforme Answear. "Bodi pogumna, uporabljaj svoj glas in ne bodi odmev mnenja drugih" je vodilna misel nove kolekcije Be Brave answear.LAB blagovne znamke vodilne evropske platforme za spletno nakupovanje oblačil Answear . Novo omejeno modno kolekcijo navdihujejo močne in pogumne ženske iz sveta pop kulture in umetnosti.

Pogum je sposobnost soočanja s strahom. Neustrašnost bo vsako žensko spodbudila k dejanjem, ji omogočila premagati vse ovire, izstopiti iz cone udobja in se soočiti z vsemi izzivi. Prav zato se zbirka Be Brave nanaša na upor, osvoboditev in različne motive iz sveta umetnosti, ki so jih spremljale zgodovinske prelomnice za ženske.

Direktorica znamke answear.LAB Agnieszka Korsak je izpostavila, da nova kolekcija slavi pogum, drznost in samozavest, brez katerih ženske danes težko delujejo. "Svet, v katerem živimo, je kaotičen in razvrednoten ter hrupen. Če želimo, da se v takem svetu sliši ženski glas, moramo biti pogumne: v dejanjih, gestah, besedah."

Navdih za kolekcijo sta protagonistki filma Thelma in Louise ter umetnica Frida Kahlo

Omejeno kolekcijo Be Brave je navdihnil film Thelma in Louise, v katerem se glavni junakinji nista bali tvegati, da bi izkusili svobodo brez meja. Pisani etnični tisk in vezenine so navdih dela Fride Kahlo, uporniške mehiške umetnice, ki ruši tabuje. Njena umetnost, obarvana s feminizmom, je simbol emancipacije in nasprotovanja uveljavljenim pravilom prevladujoče ideologije.

Ilustratorka in oblikovalka Katarzyna Bogucka 'Nioska' je za novo kolekcijo ustvarila posebne grafike, ki izžarevajo žensko moč. Čutni in drzni slogi se nanašajo na postulate seksualne revolucije, ki je šokirala Zahodno Evropo in Ameriko na prehodu iz 60. v 70. leta. Gibanje je postavilo pod vprašaj tradicionalne družbene in etične norme ter sprožilo razpravo o emancipaciji in pravicah žensk.

Zato slogan Be Brave ni prazna črka na papirju, temveč priložnost, da povemo zgodbo o pogumu in o tem, kako je biti to, kar si, ter o boju z lastnimi slabostmi in o ponosu.

"Ženske želimo spodbuditi, naj se ne prilagajajo drugim, naj ne sledijo običajnim vzorcem, ampak naj vedno povedo, kar mislijo. Naj bodo neustrašno pristne in se pogumno izpostavijo. Vse z namenom, da se svet prilagodi njim, ne pa obratno," je pojasnila Agnieszka Korsak.

answear.LAB je blagovna znamka vodilne evropske platforme za spletno nakupovanje oblačil Answear, ki je bila predstavljena kot platforma za ženske – biti na strani žensk, se zavzemati za ženske, pa tudi navdihovati in spodbujati spremembe v smislu družbenih neenakosti. Answear se zaveda, kako modna industrija vpliva na okolje, zato je answear.LAB blagovna znamka, ki skrbi za uporabo ekoloških in recikliranih materialov ter zmanjšanje uporabe škodljivih snovi in ​​porabe vode v proizvodnem procesu. Kolekcije znamke answear.LAB vključujejo materiale, kot so certificiran bombaž, lan, konoplja in poliester, ustvarjene iz recikliranih ribiških mrež.

Poiščite svoje kombinacije in bodite neustrašni z novo omejeno kolekcijo Be Brave!

