V ZDA odprli prvo trgovino Simpsonovih

Ljubitelji risanke Simpsonovi lahko zdaj tudi v resničnem življenju nakupujejo v najljubši trgovini rumene animirane družine. V kraju Myrtle Beach v Južni Karolini so namreč konec prejšnjega tedna odprli prvi Kwik-e-mart, ki so ga založili z različnimi spominki iz risanke.

Trgovina je oblikovana tako, kot jo lahko oboževalci že 29 sezon spremljajo v animirani seriji. Med drugim si lahko obiskovalci privoščijo znamenite vroče hrenovke, za katerimi se pocedijo sline Homerju Simpsonu, in granite squishee, za katerimi nori Bart Simpson.

Na trgovinskih policah so razvrščeni različni spominki in izdelki, ki spominjajo na številne like iz mesta Springfield. Med prvimi obiskovalci trgovine je bila družina, ki se je med seboj prepirala, kdo je največji oboževalec Simpsonovih. Poleg trgovine nameravajo še letos odpreti tudi kino Aztec, ki so ga prav tako navdihnili Simpsonovi.