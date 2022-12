V počastitev svetovnega dneva zborovskega petja prihaja finale Sozvočenj

V soboto, 10. decembra 2022, se obeta finale letošnjih Sozvočenj – osrednji slovenski koncert z izbranimi zbori v počastitev svetovnega dneva zborovskega petja , ki ga v sodelovanju z International Federation for Choral Music (IFCM https://www.ifcm.net/ ) organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti .

Regijski predizbori Sozvočenj

Predhodni izbori Sozvočenj so po vsej Sloveniji potekali na petih regijskih predizborih v novembru, natančneje v Ljutomeru 19. novembra (Štajerska in Pomurje), v Trbovljah 20. novembra (Osrednja Slovenija), v Desklah v kulturnem domu 25. novembra (Primorska), v Brežicah 26. novembra (Dolenjska, Posavje, Bela krajina) in v Škofji Loki 27. novembra (Gorenjska).

Regijskih koncertov se je udeležilo 30 zborov, ki so dosegali najmanj regijski kakovostni nivo.

Finale Sozvočenj 10. decembra v Slovenski filharmoniji

Na sklepnem koncertu Sozvočenj, ki se bo v soboto, 10. decembra, začel ob 18. uri v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, bodo nastopile zasedbe, ki so na regijskih predizborih najbolj prepričljivo predstavile sporede z izvirnimi idejami, manj izvajanimi skladbami in različnimi glasbenimi žanri.

Svetovni dan zborovskega petja se sicer z različnimi zborovskimi prireditvami po vsem svetu praznuje že od leta 1990, s čimer vsakič znova pride do izraza osnovni namen tovrstnega petja – poudarjanje solidarnosti, miru in razumevanja.

Nastopajoči:

Mešani pevski zbor Obala Koper, zborovodja Andrej Makor

Tema: Moja duša je oropana miru – Makor, Klagelieder

Študentski pevski zbor sv. Stanislava, Ljubljana, zborovodkinja Meta Praček Prašnikar

Tema: Kreacije zvokov človeškega telesa

Vokalna skupina Evridike, Ljutomer, zborovodkinja Romana Rek

Tema: Nostalgija za 50-imi

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj, zborovodja Erik Šmid

Tema: Niti življenja v pesmih Rudolfa Maistra

Mešani pevski zbor Leo Fortis Trebnje, zborovodja Fernando Mejías

Tema: Narava, veselje in duša Afrike

Vstopnice in informacije

Vstopnice za finalni koncert je mogoče kupiti na https://www.mojekarte.si/si/sozvocenja-2022-finale/vstopnice-1160864.html ali uro pred koncertom na blagajni Slovenske filharmonije.

Vse informacije so na voljo na spletni strani JSKD tukaj, spletni strani revije Naši zbori ter na Facebook profilih JSKD - Zborovska dejavnost in @nasizbori.

Vabljeni, da svetovni dan zborovskega petja doživite na finalu letošnjih Sozvočenj!

Finale Sozvočenja 2022, osrednji slovenski koncert z izbranimi zbori v počastite svetovnega dneva zborovskega petja

10. 12. 2022, Slovenska filharmonija, dvorana Marjana Kozine

Organizator: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z IFCM - International Federation for Choral Music

Producentka za zborovsko dejavnost: Mihela Jagodic

Kontakt & informacije: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; T: (01) 2410 525, E: mihela.jagodic@jskd.si

W: www.jskd.si