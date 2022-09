V kulturni dom v Postojni se vrača največje srečanje gledaliških skupin v Sloveniji – že 60. Linhartovo srečanje

Festival je polno zaživel v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in se v zadnjih dveh desetletjih s sodelovanjem gostujoče občine ustalil v Postojni. Festival ponuja pregled ustvarjanja odraslih gledaliških skupin in je odlična stična točka z zamejskimi ustvarjalci. Strokovna žirija, ki spremlja srečanje, ocenjuje celovitost in izvirnost predstave, način interpretacije vlog igralskega ansambla ter likovni pristop k predstavi – najrazličnejše scenske in kostumske rešitve. Na koncu srečanja pa z "matički" nagradi najboljše skupine in posameznike.

Selektor 60. Linhartovega srečanja, režiser Miha Golob, je na zaključni festival, torej v tekmovalni program festivala, uvrstil sedem gledaliških skupin in njihovih predstav.

V tekmovalni program festivala so izbrane naslednje skupine in njihove predstave: Ajdin Hurejzović: BALKANSKA TRILOGIJA – Gledališka skupina Dramatikon JSKD OI Kranj;

Roman Sikora: IZPOVED MAZOHISTA – gledališka skupina Žaba gledališče;

avtorska predstva: KRI IN VODA – KUD Fofite;

F. S. Finžgar: POD SVOBODNIM SONCEM – ZKD Celje;

Ervin Fritz: SLOVENSKA KURA ali DEVICA MARIJA ZAČNE TRENIRATI BOKS – Gledališče Bohinjska Bistrica;

avtorska predstava: SLAVA KLAVORA SPOMENIK – Pekarna Magdalenske mreže Maribor;

Feydeau: STRASTI, LAŽI IN MAČEK V ŽAKLJU – Loški oder.

Najboljši dosežki na državnem Linhartovem srečanju bodo nagrajeni s kipci – matički.

Organizacijski odbor 60. Linhartovega srečanja je v spremljevalni program festivala uvrstil zmagovalni predstavi s Festivala mladinske kulture, Vizije 2022:

avtorska predstava: NASPROTJA – Teater Pozitiv, KUD Pozitiv in DIC Ljubljana;

avtorska predstava: NAJ BO LUČKA – Gledališka šola Prve gimnazije Maribor, MKUD Prva gimnazija Maribor.

Spored letošnjega srečanja je na voljo na spletni strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki dogodek tudi organizira, oz. na naslednji povezavi: https://www.jskd.si/gledalisce-in-lutke/festivali_gledalisce/linhart_gledalisce/linhart_22/uvod_linhart_22.htm