V Benetkah odpirajo muzej, posvečen največjemu ljubimcu

V Benetkah bodo v spomin na največjega ljubimca vseh časov, pisatelja in pustolovca, ki mu je uspelo pobegniti tudi iz zapora v Doževi palači, odprli muzej. Foto: Pixabay

Muzej Casanove in izkušenj, kot so ga poimenovali, bo v Palači Pesaro Papafava ob Velikem kanalu. Po zamisli podjetnika Carla Luigija Parodija ga bodo odprli 2. aprila.

Zgodba Casanovovega življenja

Postavitev v njem bo obiskovalcem prek sodobnih tehnologij, multimedijskih instalacij in različnih scenskih elementov predstavljala svet in življenje Casanove (1725-1798) in jih tako popeljala v Benetke 18. stoletja.

Šest dvoran bo prikazovalo pustolovca skozi različne vidike njegove osebnosti. Virtualni Casanova bo pripovedoval o svojem življenju in izkušnjah ter obiskovalca spremljal pri odkrivanju potovanj in drugih življenjskih dogodivščin. Pri tem pa ne bo v ospredju le posvečenost erotiki, temveč tudi drugi spomini, zapisani v knjigi Zgodba mojega življenja. Ta velja za pomemben zgodovinski vir o življenju tistega časa in je Casanovo zaradi popisovanja številnih ljubezenskih izkušenj spremenila v sinonim za velikega ženskarja, okoli katerega se je kasneje spletel tudi mit. Casanova (1725-1798) Foto: Wikipedia

Od duhovnika do ljubimca

Znani Benečan se je v mestu na vodi rodil leta 1725 materi igralki in očetu igralcu. Kot bolehen otrok, ki je kar naprej krvavel iz nosu, je odraščal med močnimi ženskami, ki so zanj lepo skrbele in ga očarale.

Študiral je na univerzi v Padovi in se vpisal v semenišče, da bi postal duhovnik, vendar so ga izključili zaradi ljubezenskih afer in škandaloznega vedenja. Iz prava je doktoriral leta 1742.

Casanova, ki je bil dobrodošel gost na številnih dvorih in je stkal vezi z mnogo znanimi osebnostmi svojega časa, na primer z Voltairom in Mozartom, je bil nekaj časa tajnik katoliškega kardinala, delal pa je tudi kot violinist in vojak.

Veliko je pisal, od iger do poezije in romanov, njegovo najbolj poznano delo pa je avtobiografija z naslovom Zgodovina mojega življenja.

Pobeg iz beneškega zapora v Francijo

Preganjala ga je tudi inkvizicija, leta 1755 so ga obsodili zaradi čarovništva in zasegli njegove rokopise. Čakalo ga je pet let kazni v ječi na podstrehi Doževe palače, od koder pa mu je uspelo pobegniti vse do Pariza, kjer so ga sprejeli kot zvezdnika in kjer je leta 1757 uvedel loterijo in si ustvaril sloves uspešnega finančnika.

Leta 1760 je pod drugim imenom zaradi dolgov zapustil Pariz in začel potovati po Evropi.

Casanova, ki ga danes poznamo predvsem po njegovih ljubezenskih in erotičnih podvigih, je umrl 4. junija 1798 na svojem češkem gradu, po smrti pa postal veliki simbol osvajalca, ki si ga je prisvojila tudi sodobna popularna kultura,