Umrla je ena od najpomembnejših afriških literatk Ama Ata Aidoo

Novico o pisateljičini smrti je sporočila njena družina. Kot so zapisali, je umrla po kratki bolezni. Obenem so prosili za spoštovanje zasebnosti v času žalovanja.

Ghana's famous author and feminist Ama Ata Aidoo dies https://t.co/6r0m9diWHT — BBC News (World) (@BBCWorld) May 31, 2023

Ena od osrednjih tem ganske pisateljice in feministke, ki se je v svojih delih veliko ukvarjala z družbenimi razmerami v Gani in vsej Afriki, je bila vloga afriške ženske v družbi. Nekoč je v pogovoru za BBC dejala: "Ljudje me včasih sprašujejo: Zakaj so vaše ženske tako močne? In jaz odgovorim, da je to edina ženska, ki jo poznam."

Ama Ata Aidoo je po študiju književnosti na Univerzi v Gani postala predavateljica na tej univerzi. Preizkusila se je tudi v političnih vodah, vendar se je morala po osemnajstmesečnem vstopu v politiko za nekaj časa umakniti v Zimbabve. Takrat se je tudi bolj posvetila pisateljevanju.

V slovenskem prevodu je leta 2004 pri Cankarjevi založbi izšel izbor 17 kratkih zgodb Vse šteje, v katerih avtorica skozi različne prvoosebne pripovedovalce prikazuje usode domačinov. Zgodbe sta prevedli Nataša Hrastnik in Polona Glavan.