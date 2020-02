Ptujske ulice še zadnjič v tem letu zavzeli kurenti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim množičnim pustovanjem in pokopom pusta se je na Ptuju končalo enajstdnevno jubilejno 60. Kurentovanje. Ob koncu enajstdnevnega festivala je 17. karnevalski princ Baron Jakob Zekel Videmski mestno oblast vrnil županji Nuški Gajšek. Letošnje leto bo po številu obiskovalcev zagotovo med rekordnimi.

Kot je povedal vodja organizacijskega odbora Kurentovanja Branko Brumen, je bila letos odlično obiskana že medcelinska povorka ob odprtju prejšnjo soboto s skoraj 800 kurenti, tradicionalnimi tujimi liki, med njimi prvič tudi beneškimi maskami, ter seveda vsemi tradicionalnimi liki in maskami iz lokalnega okolja, piše STA.

Ptuj še nikoli ni bil tako poln kot letos

"Nekateri vzporedni dogodki se v bogatem programu morda nekoliko izgubijo. Takšen je bil letos mednarodni simpozij na temo nesnovne kulturne dediščine, morda tudi tradicionalni likovni ex-tempore kot vrhunec umetniškega izražanja na festivalu. Omeniti je treba humanitarno Obarjado. Včasih so katere stvari deležne manj pozornosti, saj se skoraj vse usmeri na povorke in karnevalsko dvorano," je dejal Brumen.

Ob vseh drugih dogodkih je navedel tudi seniorsko pustno povorko in ponedeljkovo maškarado več kot 1.500 najmlajših iz vrtcev, ki so bili našemljeni tudi v tradicionalne pustne like. Kot je dejal, je prav ta dogodek zanj eden od vrhuncev, saj prav s tem opravljajo tudi strateški cilj prenosa dediščine na mlajše generacije.

Statistične podatke o letošnjem obisku bodo zbrali do konca tedna in jih v petek predstavili na sklepni novinarski konferenci, prvi podatki pa kažejo, da najstarejše slovensko mesto še nikoli ni bilo tako polno kot letos. Samo po števili udeležencev v povorkah, teh je bilo več kot 7000, od tega 3000 samo na nedeljski osrednji ter 2200 na otvoritveni povorki, so za skoraj 30 odstotkov presegli prejšnje številke, poroča STA.

Za dogodek se zanimajo tudi japonski novinarji

"Ni sicer vse v rekordih. Osebno dam več na vsebino kot na številke. Lepo pa je, če gre eno z drugim," je povedal Brumen in glede obogatene vsebine dejal, da sta bila lepa dogodka jubilejnega festivala tudi 20. obletnica imenovanja prvega karnevalskega princa in sobotni ples v klubu Gemina XIII, pa tudi izdaja knjige Štefana Čelana Kurent - korant, ali veš kdo si? je že požela precej zanimanja.

Z dogajanjem v zadnjem tednu, odkar teče Kurentovanje, so poleg organizatorjev več kot zadovoljni tudi na mestnem zavodu za turizem, kjer so zabeležili izjemno rast števila obiskovalcev v primerjavi s prejšnjimi leti.

"Deloma lahko to pripišemo lepemu vremenu in izdatni promociji festivala po vsej Sloveniji. Zelo dobro statistiko nam sporočajo tudi ponudniki nočitvenih zmogljivosti. Ob koncih tedna imajo polno zasedeno, med tednom je še bilo nekaj prostora, kar pomeni, da še imamo nekaj manevrskega prostora," je povedala direktorica zavoda Tanja Srečkovič Bolšec.

Zaradi počitnic v zahodnem delu Slovenije je bilo opaziti tudi več obiskovalcev iz tega dela države, zanimanja pa je bilo kar nekaj tudi med tujimi mediji. Med drugim so pri njih te dni gostovale ekipe avstrijske nacionalne televizije ORF in japonski novinarji, še navaja STA.