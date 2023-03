Policisti našli risbi, ki ju je pri le 18 letih narisal Salvador Dali #video

Med preiskavo plena, ki so si ga trije zlikovci nagrabili med več ropi, so španski policisti odkrili tudi Dalijevi risbi.

Španska policija je pred kratkim prijela tri brate, stare 50, 53 in 55 let, ki so izvedli serijo ropov po premožnejših soseskah Barcelone. Kradli so predvsem prestižne kose, kot so drage ure in nakit, pa tudi umetniška dela.

Med preiskavo njihovega plena so tako policisti naleteli na dve risbi, ki ju je leta 1922, pri le 18 letih, narisal Salvador Dali, pozneje eden najslavnejših španskih umetnikov.

Foto: Mossos d'Esquadra/Cover Images

Risbi je Dali narisal na prošnjo pisatelja Pereja Corominesa kot ilustraciji za njegovo knjigo, njuno vrednost pa ocenjujejo na 300 tisoč evrov.

Policisti so sicer v isti akciji našli tudi dela drugih znanih španskih umetnikov, med drugim pet slik slikarja Joana Miroja.

