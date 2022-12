Na Ta veseli dan kulture vrata odpirajo osrednje slovenske kulturne ustanove

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji bodo v spomin na obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna, ki se je rodil 3. decembra 1800, danes na široko odprle svoja vrata in obiskovalce povabile na brezplačne kulturno-umetniške dogodke. Ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture, imenovanem tudi Ta veseli dan kulture, smo pripravili pregled brezplačnih dogodkov po Sloveniji.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsako leto pripravi seznam spletnih dogodkov in dogodkov v živo, ki so objavljeni na njihovi spletni strani. Program omogoča razvrstitev dogodkov glede na regijo, starostno skupino, zvrst in druge posebnosti. Gre za širok nabor kulturno-umetniških dogodkov, namenjenih vsem starostnim skupinam.

Dan odprtih vrat med drugim pripravljajo sledeče osrednje slovenske kulturne ustanove:

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Narodna galerija

Slovenski etnografski muzej

SNG Opera in balet Ljubljana

Tehniški muzej Slovenije

Cukrarna

Galerija Jakopič

Plečnikova hiša

Mestni muzej Ljubljana

Univerza v Ljubljani

Deželni dvorec

Mariborska knjižnica

Pomorski muzej Piran in Tartinijeva hiša

Mednarodni grafični likovni center

Muzej Banke Slovenije

Železniški muzej Slovenskih železnic

Muzej bančništva Slovenije

Restavratorska delavnica Narodne in univerzitetne knjižnice

Škrabčevi knjižnica in samostanska cerkev

Glaserjev salon

Muzej Špital

Muzej slovenskih filmskih igralcev

Slamnikarski muzej Domžale

Koroški pokrajinski muzej

Galerija Božidar Jakac

Pokrajinski muzej Kočevje

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Vila Mayer

Muzej pošte in telekomunikacij Polhov Gradec

Z dnevom odprtih vrat slovenske kulture, imenovanim tudi Ta veseli dan kulture, je ministrstvo za kulturo začelo v Prešernovem letu 2000. Namen tega dne je približati kulturne vsebine čim širšemu krogu ljudi. Pobuda je v nekaj letih prerasla v najbolj množičen enodnevni kulturni dogodek v Sloveniji.

Včeraj razglasili Prešernove nagrajence

Na Ta veseli dan kulture razkrijejo tudi Prešernove nagrajence. Nagrade podeljujejo posameznikom za življenjsko delo in dosežke v umetnosti v zadnjih letih. Upravni odbor Prešernovega sklada vsako leto podeli največ dve Prešernovi nagradi in šest nagrad Prešernovega sklada. Ker je dan odprtih vrat slovenske kulture letos na soboto, so Prešernove nagrajence razglasili že v petek.

Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta v letu 2023 prejela multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Skladove nagrade pa bodo prejeli pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar ter arhitekturni atelje Medprostor.

Nagrade podelijo na državni proslavi, ki poteka na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 8. februarja.