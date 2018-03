Kurzschluss z Don Diablom v boj proti raku

Oglasno sporočilo

Letošnjo sezono v Kurzschlussu začenja festivalski prvokategornik Don Diablo, ki prav zdaj zaseda veličastno 11. mesto lestvice TOP 100 DJs. Superzvezdnik bo 1. aprila nastopil na dobrodelnem žuru.

Vsa sredstva od donacij obiskovalcev gredo nizozemski organizaciji Dutch Cancer Society, ki podpira znanstvene raziskave za zdravljenje rakastih obolenj. Čeprav je večina registracij na dogodek že pošla, bo po polnoči omogočen vstop obiskovalcem brez registracij do zapolnitve kapacitet prizorišča. Spremljajte #kurzschluss in #dondiablo na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Don Diablo je nizozemski glasbeni producent in DJ. Njegovo ime povezujejo z glasbeno strujo Future House, kar se močno odraža v njegovi glasbi, ki pogosto vključuje tudi Diablove vokale. Njegovo diskografijo z velikimi črkami označujejo On my mind, Universe, Anytime, Chemicals, Cutting shapes. Med drugim tudi glavna zvezda največjega festivala elektronske glasbe Tomorrowland v Ljubljano prihaja 1. aprila, kar ni šala, s seboj pa prinaša izjemno dobrodelno noto A better future.

Celotni izkupiček od donacije za vstopnice bo namenjen nizozemski organizaciji Dutch Cancer Society, s čimer se Kurzschluss priključuje mednarodni verigi donatorjev. Zbrana sredstva bodo namenjena delovanju nizozemske institucije, ki financira in usmerja znanstvene raziskave, podpira razvoj zdravstvenih politik ter deli znanje o zdravljenju rakastih obolenj. S svojim delovanjem društvo želi približati prihodnost, kjer zaradi raka ne bomo več izgubljali svojih najbližjih. Dobrim željam za prihodnost se pridružujejo tudi Don Diablo in celotna ustvarjalna ekipa Kurzschlussa, ki aprilsko izdajo organizira v dobrodelne namene, s čimer vrača tako nastopajočim, ki ga vrsto let postavljajo na prvo mesto zabave v državi, kot tudi zvestim obiskovalcem, ki v naši družbi preživijo nekaj noči na leto.

Celotna kvota registracij za dogodek je pošla v prvih dveh dneh od napovedi dogodka, vsi tisti, ki se jim ni uspelo pravočasno registrirati, pa bodo na svoj račun prišli po polnoči. Takrat bo do zapolnitve kapacitet na voljo vstop obiskovalcem brez registracije. Zbiranje donacij v vrednosti pet evrov na osebo (donirate lahko tudi več) bo potekalo na vhodu dogodka. Donacije so mogoče zgolj v gotovini.