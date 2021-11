Ilustracije, ki zapisujejo intimno-erotična doživetja

Po štirih letih se v edino slovensko erotično galerijo Račka v Celju znova vrača Hiša erotičnih ilustracij Velvet 2. V tem času je projekt dozorel in se povečal. Tokrat se s svojimi deli predstavlja kar štirinajst avtoric in avtorjev, ki s pomočjo ilustracije tako in drugače izražajo svoja intimna doživetja.

Galerija Račka je majhna, prijetna galerija v središču Celja. Nekdanji "peep show" je leta 2006 celjska občina spremenila v erotično galerijo, ki s svojim programom povezuje preteklost prostora s sodobno umetnostjo. V njej se predstavljajo umetniki, ki v svojih delih raziskujejo spolnost in užitek.

Tokrat je idejna vodja projekta Hiša erotične ilustracije Velvet 2 Nea Likar povabila umetnike, da intimna doživetja izrazijo s pomočjo ilustracije.

Nea Likar, vodja projekta Foto: Ana Gobec

"Leta 2017 je bilo nekako preporodno leto v moji ilustraciji. Veliko sem ilustrirala in odkrivala razsežnosti tovrstne umetnosti. Zato sem razmišljala, kako bi v nekem intimnem prostoru, kjer bi ilustracija dobila svojo pozornost, naredila razstavo ilustracij. Ker imamo v Celju res luštno galerijo Račka, je ideja za temo razstave padla. K sodelovanju sem povabila prijateljice, vse skupaj je bilo zelo spontano in v dveh tednih je bila razstava narejena. Odziv občinstva pa odličen. Tega sploh nismo pričakovale. Medijsko je bil projekt zelo dobro podprt in številčno je zelo lepo obiskan."

Letošnji ustvarjalci Hiše erotične ilustracije Velvet 2 Foto: Ana Gobec K prvi Hiši erotične ilustracije je povabila Marušo Štibelj, Saro Žičkar, Suzano Ilič in Nino Kavzar. Vsaka je svet erotike interpretirala skozi svoj specifičen slog.

Podobno kot takrat so tudi v drugi izdaji projekta avtorji izbrali zelo nežno in subtilno pot. Zdaj je Nea k sodelovanju povabila akademske prijatelje, sošolce in profesorje in nastala je velika družina ilustratorjev. Poleg osrednje teme erotike so bili ilustratorji omejeni s formatom ilustracije in vsak sklop ilustracije je moral imeti neko literarno podlago, navdih, kar je dopolnilo celotno zgodbo. "Razstava postavlja erotično ilustracijo oz. ilustracijo kot tako ob bok sodobni likovni umetnosti in se prebija mimo tabuiziranih tem spolnosti," je na odprtju razstave povedala Tanja Kerič. Foto: Ana Gobec

"Vsi, ki tukaj razstavljamo, smo poklicni ilustratorji, zato moramo biti sposobni, da se prilagajamo različnim temam in projektom. Vsak izmed nas je že delal nekaj na področju erotike. Na razstavi je predstavljena erotika v zelo čisti obliki, ni pornografskih vsebin, temveč zgolj vsebina, ki odpira vprašanja. Erotično je nekaj takrat, ko se ob pogledu na sliko, fotografijo ali ilustracijo odprejo intimna, osebna vprašanja, kdo sem, kaj mi je všeč, kaj to v meni sproži."

Na razstavi se predstavljajo: Maksim Azarkevič, Mitja Bokun, Ana Brezovec, Peter Ferlan, Nina Kavzar, Nea Likar, Tomaž Milač, Eva Mlinar, Roman Ražman, Kasia Rižnar, Meta Šolar, Maruša Štibelj, Sara Žičkar in Eva Brvar Ravnikar.

Prostor galerije je odličen za tovrstno tematiko. V prostoru so rekviziti, ki dopolnijo okolje.

Foto: Ana Gobec

"Prvega projekta smo se lotile zelo naivno, vedele smo, da bo malce neprijetnih trenutkov, ko veš, da je čudno govoriti o erotiki. Spraševale smo se, kaj bodo rekli starši in kaj pomeni oznaka, da si erotični ilustrator. Ampak odziv je bil res dober in upamo, da bo tudi tokrat takšen. Takrat smo odpirale temo sprejemanje lastnega telesa, kaj je lepo, zdaj je razstava tematsko popolnoma drugačna in poraja še več vprašanj. Mislim, da bodo posamezniki, ko se bodo odpeljali z razstave, še vedno razmišljali o njej."

Foto: Ana Gobec Na prvi pogled so bile ilustratorjem vir inspiracije ženska telesa, tako kot jo to bilo pogosto v zgodovini umetnosti. Manjkajo moškega telesa, ki pa niso nič manj navdihujoča.

Nea Likar je zelo vesela, da se je zbralo toliko avtorjev, da so bili ekipno pripravljeni skupaj narediti projekt in sodelovati kot zdrava konkurenca. "Res smo lahko kvaliteten vzgled. Od kar delam z ilustracijo, želim ljudi izobraževati, kaj je ilustracija in kaj ilustrator dela."

Foto: Ana Gobec In kaj pomislite ob besedi velvet? To je plišasto-žametna tkanina, povezana z eleganco in ugodjem. Zelo je prijetna na dotik in pod različnimi koti odseva svetlobo, ki navdušuje s posebnim sijajem. Tako lahko tudi na erotične ilustracije pogledaš na vsaj dva različna načina in ob tem vedno čutiš nekaj prijetnega.

Razstavo podpira zavod Celeia Celje - mestni marketing.