Ideja za genialno in sladko darilo ob dnevu žena

Oglasno sporočilo

Ustanovitev založbe skoraj sovpada s prihajajočim praznikom 8. marca – dnevom žena, zato smo v založbi pripravili nekaj idej, kako ob tem prazniku spodbuditi genialnost ali kuharsko ustvarjalnost vaših sopotnic, žena, prijateljic ali morda tudi ljubic.

Za genialne ženske

Knjiga GENIALNE ŽENSKE govori o izjemnih ženskah iz preteklosti in vse do danes. Govori o tem, kako jim je kljub premagovanju ovir, predsodkov, nevoščljivosti uspelo izraziti svojo genialnost na raznih področjih: v slikarstvu, literaturi, glasbi, znanosti, astronomiji, robotiki in drugod.

Njihove zgodbe in razmišljanja je v tej knjigi strnila svetovno znana avtorica Janice Kaplan, ki je poleg tega še uspešna urednica, televizijska producentka in novinarka. Prav tako je avtorica dveh svetovnih uspešnic, uvrščenih na lestvico najbolje prodajanih knjig po mnenju časnika The New York Times The Gratitude Diaries in I'll See You Again.

Za sladkosnede

Knjiga POSLADKAJMO SE BREZ GLUTENA je plod 15-letnih izkušenj s peko brezglutenskih sladic in sladic brez mlečnih sestavin. S poenostavljenimi recepti poskušamo približati peko tovrstnih sladic širši javnosti, predvsem pa olajšati prehod na brezglutensko dieto ljudem, ki so v to primorani. Knjiga obsega 69 receptov – od preprostih peciv in vsakdanjih jedi, kot so rižev narastek in s sadjem polnjeni krompirjevi cmoki, do zahtevnejših receptov, kot so na primer polnjeni rogljički iz listnatega testa in orehova potica.

Knjižna polica

Spletna knjigarna KNJIŽNA POLICA je nastala pred tremi leti kot del že uveljavljene založniške dejavnosti Mavrice iz Celja. Ponujamo pester izbor knjig, izdanih v naši založbi, prav tako pa v naši spletni knjigarni najdete knjige nekaterih drugih uveljavljenih založb iz Slovenije. Če med knjigami ne boste zasledili nič takšnega, kar bi pritegnilo vašo pozornost, pa poglejte še na našo polico z darili, kjer predstavljamo nekaj izdelkov, narejenih izključno v Sloveniji.

Naročnik oglasne vsebine je Mavrica, d. o. o.