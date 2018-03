Globalna elektronska zvezda Afrojack 30. marca na Gospodarskem razstavišču

Oglasno sporočilo

Popularni Afrojack spada med osem najboljših DJ-jev na lestvici DJ Maga. Njegov podpis lahko najdemo pod številnimi hiti in uspešnicami, ki so aktualne na vseh večjih elektronskih plesnih festivalih.

Na odru se bodo z grammyjem nagrajenemu DJ-u pridružile še druge zvezde elektronske glasbe: Ravitez (NL), AVADOX (SI), Jimmy Clash (NL), Galoski (MK), Felice (AUT), Sasha Mikac (CRO) ter MC TRICKY GULLIVAN (NL).

Glavna zvezda bo z grammyem nagrajen Afrojack

Afrojack je osmi najboljši DJ na DJ MAG lestvici, ki je v svoji bogati glasbeni karieri nastopil na največjih glasbenih festivalih – Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella, ADE, Sunburn, Mysteryland, EDC Las Vegas in mnogo drugih. Je dobitnik mnogo nagrad, od tega je prejel najprestižnejšo nagrado za izjemne dosežke na glasbenem področju – grammy.

Je producent mnogo hitov, med drugim: Another Life, Ten Feet Tall, Dirty Sexy Money, Turn Up the Speakers, New Memories, Rock the House, Take over, Control, Hands up, SummerThing!, The Spark…

Vstopnice za Electric Poppy Festival je mogoče kupiti le na prodajnih mestih Eventima: Hiše vstopnic Eventim Si (Citypark Ljubljana, Tivoli Ljubljana, Kino Šiška Ljubljana, Križanke Ljubljana, Europark Maribor, Klicni center: 090 55 77*) in partnerska prodajna mesta: Petrol, Pošta Slovenije, Big Bang, Trafika 3DVA, bencinski servisi OMV z multi točko, Kompas, agencija Palma, agencija Alpetour in druga prodajna mesta Eventim.