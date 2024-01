Brezčasne glasbene mojstrovine na 7. Zimskem festivalu

Oglasno sporočilo

Sopranistka Olga Kulčinska Foto: FESTIVAL LJUBLJANA Konec leta je izšel biografski film o skladatelju in dirigentu Leonardu Bernsteinu z naslovom Maestro, ki ga je režiral in v njem tudi igral Bradley Cooper. Film, ki je doslej prejel odlične kritike, vključuje glasbo Roberta Schumanna, Ludwiga van Beethovna, Gustava Mahlerja in, seveda, tudi Bernsteinov opus. "Tovrstni filmi prispevajo v svet klasične glasbe, vendar je njihov prispevek omejen, saj ne moremo pričakovati, da bodo spremenili doživljanje poslušalcev in ljubiteljev klasične glasbe. Pogosto imajo tisti, ki poslušajo tovrstno glasbo, srečo, da so odraščali v družini, kjer jim je nekdo že od otroštva posredoval takšno vzgojo," je povedal maestro Roberto Abbado, ki tudi sam izvira iz glasbene družine. Njegov oče je bil namreč pianist in skladatelj Marcello Abbado, njegov stric pa dirigent Claudio Abbado, ki je veljal za enega vodilnih dirigentov svoje generacije.

Tenorist Francesco Demuro Foto: FESTIVAL LJUBLJANA Maestro, ki je na Festivalu Ljubljana že nastopil – nazadnje pred dvema letoma, bo na 7. Zimskem festivalu vodil izvedbo dveh glasbenih mojstrovin Rossinija in Busonija.

Gioachino Rossini je bil kot skladatelj komičnih oper (opera buffa) ob redkih priložnostih, v katerih je pisal sakralne skladbe, pogosto tarča kritik, da so bolj namenjene zabavi kot verski kontemplaciji. Čeprav kantata Stabat Mater ni bila prvo Rossinijevo versko delo, je postala eno njegovih najpomembnejših verskih skladb 19. stoletja. Poleg izvirne različice, ki je na premieri požela neverjeten uspeh, pa so kasneje nastale tudi priredbe drugih skladateljev, ki so dopolnile in prilagodile partituro za različne izvajalce in zasedbe. Delo je napisano za štiri soliste, zbor in orkester – tokrat ga bodo ob spremstvu Orkestra Slovenske filharmonije Ph. Yasuko Kageyama Foto: FESTIVAL LJUBLJANA in Komornega zbora Megaron izvedli sopranistka Olga Kulčinska, mezzosopranistka Gaëlle Arquez, tenorist Francesco Demuro in basist Riccardo Zanellato.

Ferruccio Busoni je bil eden najpomembnejših mednarodnih skladateljev na prelomu 19. in 20. stoletja. Prisluhnili bomo njegovi orkestrski suiti Turandot, ki so jo prvič izvedli Berlinski filharmoniki leta 1905, izšla pa je leta 1906. Od takrat velja za eno Busonijevih najbolj prepoznavnih del. V glasbi uporablja orientalske melodije, ki niso samo kitajske, ampak iz različnih azijskih držav, in sicer turške, arabske, perzijske in indijske.

