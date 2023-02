Babičino seksualno življenje Urške Djukić s cezarjem za animirani kratki film

"Vemo, da imajo Francozi poseben status, ko gre za film, saj veljajo za izumitelje filma in velike mojstre na področju filmske umetnosti in AV-industrije. Prav zato je bila že nominacija za nagrado cezar, ki velja za najvišje francosko priznanje na področju filma, poklon slovenskim filmarjem, saj gre za prvo tovrstno uvrstitev v zgodovini slovenskega filma," je Urška Djukić zapisala ob nagradi.

Izrazila je zahvalo vsem, ki so z njo sooblikovali ta film. "Hvaležna sem vsem, ki ste verjeli vame, me spodbujali in mi dali možnost, da skozi film izrazim, kar čutim. Še posebej cenim starejše ženske, ki imate moč, da spodbujate druge mlade ženske, jim dajete podporo in jim pomagate preseči te zastarele družbene vzorce podrejenosti," je zapisala.

Dodala je, da je bila nominacija "hkrati potrditev, da je prikrito družinsko nasilje nad ženskami še kako živa in pomembna tema, o kateri moramo govoriti in se boriti proti normalizaciji takih sužnjelastniških odnosov med moškimi in ženskami, kot so veljali skozi zgodovino".

Navdih je bila knjiga Milene Miklavčič

Babičino seksualno življenje popelje gledalca na kratek izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož.

Urška Djukić, ki se podpisuje tudi pod scenarij in montažo Babičinega seksualnega življenja, je navdih za film črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače.

Film Babičino seksualno življenje je decembra lani prejel evropsko filmsko nagrado za najboljši kratki film.

Pred tem je bil z glavno nagrado nagrajen na 52. filmskem festivalu v finskem mestu Tampere in nagrado za najboljši animirani film v tekmovalni kategoriji evropskih filmov na mednarodnem festivalu kratkega filma Go Short na Nizozemskem. Za najboljši film je bil razglašen tudi na festivalu animiranega filma FAB v Berlinu.