105-letni Boris Pahor: Vsak dan se priklonim življenju #video

Naš največkrat prevedeni pisatelj je pri svojih zavidljivih letih še vedno bistrega duha, ki opozarja na prezrte v družbi in s prstom kaže na vrednoto domoljubnosti. ''Ko sem pisal, sem bil vsa ta leta z eno nogo zavezan na nogo pisalne mize,'' je o svoji ljubezni do pisateljevanja povedal Pahor.

''Hočem povedati to, kar družba potrebuje''

Na vprašanje, kaj je recept za tako čilo in dolgo uspešno življenje, je skromno odgovoril, da je vsak dan rad hodil v hribe, poskrbel za kosilo in večerjo, prav tako pa tudi delal to, kar je želel in ga je veselilo.

''Uspelo mi je,'' je še pripomnil in kritično povedal, da je nekatere knjige napisal boljše, druge pa tudi slabše. ''Hočem povedati to, kar sem doživel in kar družba potrebuje za to, da bi se popravila,'' je dodal ob svojem glavnem motivu za ljubezen do pisanja.

Pisatelj je v življenju preživel marsikatero grenko preizkušnjo. ''Rešil sem se taborišča in potem bolezni, da nisem umrl,'' je povedal Pahor, ki je zaradi življenjskih prelomnic toliko bolj hvaležen za to, kar dela, in da je še živ. ''Vsak dan življenja se poklonim njegovi skrivnosti,'' je dodal ob misli, da je to zanj kot bog, narava, univerzum. Kot nekaj, v kar resnično veruje.