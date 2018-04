Boris Pahor bo kandidiral na deželnih volitvah

Na vprašanje, zakaj se je odločil za kandidaturo, pisatelj odgovarja, da so se politiki Slovenske skupnosti (SSk) odločili, da ga bodo vprašali, ali bi kandidiral. "Radi bi zbrali dovolj glasov, da bi imeli svojega predstavnika v deželnem parlamentu v Trstu," je dodal Boris Pahor.

Deželni tajnik Igor Gabrovec je za STA pojasnil, da Pahor s svojo kandidaturo izraža tudi polno podporo načelu samostojnega političnega nastopanja SSk. Dodal je, da znani profesor in pisatelj predstavlja vrednote, kot so boj za demokracijo, upor proti vsem oblikam totalitarizma, prizadevanja za uveljavitev tudi najmanjših narodov, jezikov in kultur, socialna pravičnost ter upor proti vsaki obliki diskriminacije.

Ne pričakuje, da bo izvoljen

Kot je dejal Pahor, je v kandidaturo privolil, ker ga v Italiji dobro poznajo, še posebej po letu 2008, ko je v italijanščini izšla njegova knjiga Nekropola, predlagana tudi za Nobelovo nagrado za književnost. Med letoma 2008 in 2014 so ga okoli 300-krat povabili na različna predavanja v različne institucije in šole, kjer je številnim, tudi mladim, govoril o svoji preteklosti, fašizmu in, kot pravi, "kulturnem rodomoru" nad Slovenci na ozemlju današnje Italije.

Znani pisatelj ne pričakuje, da bo izvoljen. "Mene verjetno ne bodo volili, ker vedo, da pri 104 letih ne bom kaj dosti aktiven," je dejal. "Razen če bo kdo prav zahteval, naj pridem k njim, ne bom hodil okoli," je priznal ugledni Tržačan, ki je kljub visoki starosti še vedno v dobri formi.

"Mene ne bodo volili, da bi zmagal. Volili me bodo, ker sem jim simpatičen in ker imajo priložnost, da se mi zdaj poklonijo," je še menil.

Kandidiral že najmanj trikrat

Pahor sicer tokrat ne kandidira prvič na volitvah. Kot pravi, je doslej za SSk kandidiral že najmanj trikrat, pred leti pa je na parlamentarnih volitvah kandidiral kot Slovenec na listi Južnotirolske ljudske stranke. Doslej ni bil nikoli izvoljen.

Je pa kritičen do dejstva, da slovenska skupnost v Italiji nima avtomatično zagotovljenega svojega predstavnika v parlamentu v Rimu. "Italijani v Sloveniji imajo po zakonu možnost, da pridejo v parlament. Mi pa se moramo vključiti v stranko levice, da se naši glasovi lahko zberejo okoli Slovenca, a ni gotovo, da jih bo dovolj." Pisatelj je ob tem spomnil, da so Slovenci doslej še vedno imeli svojega predstavnika v parlamentu v Rimu. "Naši ljudje so še vedno zvesti svoji identiteti".

Pred deželnimi volitvami v FJK 29. aprila si Boris Pahor kot slovenski pisatelj in italijanski državljan želi, da bi bila Italija demokratična. Volivcem pa bi svetoval, da se govori resnica. Še vedno tudi zagovarja slovensko identiteto. "Z zvestobo svoji identiteti človek ostaja duševno zdrav, tudi če je sicer bolan in star," je prepričan.