Znani slovenski športniki postavljeni pred kuharski izziv

Dejan Zavec, Maja Mihalinec Zidar in Vasilij Žbogar so se pod vodstvom priljubljene kulinarične ustvarjalke Ane Žontar Kristanc preizkusili v kuhanju v živo. V sklopu kuharskih izzivov Rio Mare so ustvarjali okusne in lahkotne recepte, ki so jih navdušili zaradi hitre in preproste priprave. Tudi vi iščete ideje za hranljive in okusne obroke, ki so preprosti za pripravo? Preverite spodnje recepte in uživajte v odličnih okusih tunine Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura .

Bogati, pisani in lahkotni solatni krožniki? Ja, prosim.

Kateri obrok nikoli ne razočara in ponuja možnost, da vanj vključite katerekoli sestavine, ki jih imate doma? Solate s svojimi neštetimi pisanimi kombinacijami so popolna rešitev za okusen in hranljiv obrok ne glede na letni čas. Dejan Zavec je v prvem kuharskem izzivu Rio Mare v živo ustvarjal lahkotno jesensko figovo solato s tunino Rio Mare Leggero, ki s ščepcem sladkobe ravno prav nahrani za vsakodnevne izzive. Med kuhanjem pa je Dejan dal kar nekaj nasvetov, ki so ga spremljali skozi življenje in boksarsko kariero.

Za pripravo jesenske figove solate s tunino Rio Mare Leggero potrebujete naslednje sestavine:

3 pločevinke tunine Rio Mare Leggero (60 g),

4‒5 svežih fig,

15‒20 gramov pinjol,

pest sveže mlade špinače,

pest zelene natrgane solate,

pest mladih listov pese (po želji),

nekaj listkov sveže bazilike,

1 večjo blazinico mocarele,

1 žlico medu,

sol, balzamični ali jabolčni kis, oljčno olje.

Celoten postopek priprave jedi najdete tukaj. Video, v katerem sta Ana in Dejan ustvarjala, pa si lahko pogledate tukaj.

Stopite iz cone udobja in poskusite nekaj novega

Tudi sami radi stopite iz cone udobja in odkrivate nove okuse? Maja Mihalinec Zidar, vrhunska slovenska atletinja, ki je poleti navduševala na olimpijskih igrah v Tokiu, se je morala v drugem kuharskem izzivu Rio Mare preizkusiti v pripravi azijske sklede z riževimi rezanci z brokolijem in tunino Rio Mare Leggero. Če se tudi sami radi razvajate z azijskimi okusi, bo ta jed kot nalašč za vas.

Za azijsko skledo z riževimi rezanci s sezamom in brokolijem s čilijem in tunino potrebujete spodnje sestavine.

Sestavine za rezance:

60–70 gramov širokih riževih rezancev,

2 žlici sezamovega olja,

2–3 žlice sojine omake,

2 žlici arašidovega masla,

1 žlica medu.

Sestavine za brokoli:

6–8 brokolijevih cvetov.

1–2 žlici čilijeve omake.

2 žlici sezama.

Preostale sestavine:

2–3 pločevinke tunine Rio Mare Leggero (60 g),

droben šopek svežega drobnjaka ali zelene dele dveh mladih čebulic,

1/3 glavice hrustljave solate,

1/4 glavice rdečega radiča (po želji).

Celoten postopek priprave jedi najdete tukaj. Video, v katerem sta Ana in Maja ustvarjali, pa si lahko pogledate tukaj.

Za pravi občutek domačnosti

Je tudi za vas ustvarjanje v kuhinji izvrstna oblika sproščanja? Vasilij Žbogar svoj čas za meditacijo in sprostitev najde kar za kuhinjskim pultom, kjer nadvse uživa. Zlasti ko mu čas dopušča, v kuhinji zelo rad eksperimentira in s slastnimi jedmi navdušuje družino in prijatelje. V zadnjem kuharskem izzivu Rio Mare v živo je Vasilij pripravil enostavne nadevane bučke s tunino Rio Mare Natura.

Za pripravo nadevanih bučk s tunino Rio Mare Natura potrebujete naslednje sestavine:

3 pločevinke tunine Rio Mare Natura (60 g),

2 manjši bučki,

6 čajnih žličk rikote,

1–2 paradižnika,

6 čajnih žličk naribane mocarele,

1 žlico naribanega parmezana,

ščepec origana in soli,

pol stroka česna.

Celoten postopek priprave jedi najdete tukaj. Video, v katerem sta Ana in Vasilij ustvarjala, pa si lahko pogledate tukaj.