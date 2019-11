Žlahtna sestavina, ki lahko kraljuje v vsaki jedi

Bučno olje zaseda vedno pomembnejše mesto v naši kulinariki. Zaradi svojega polnega okusa in drugih značilnosti postaja idealna sestavina za solatne prelive, kot dodatek k juham, rižotam, omakam in namazom.

Kaj vse lahko pripravimo z zelenim zlatom iz Štajerske, razkriva knjižica posebnih receptov. Podelili bomo kar 20 kuharskih knjig GEA Ustvarjajte, uživajte, jejte dobro z olji GEA. Z malo sreče je lahko vaša.

Izbira je velika, kako najti pravega?

GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija je zmagovalec testa ZPS

Štajersko prekmursko bučno olje prepoznamo po oznaki kakovosti Zaščitena geografska označba. Tako označena steklenička pomeni, da smo kupili originalni proizvod in si zagotovili pravi gurmanski užitek.

Potrošniki vse pogosteje posegajo po bučnem olju, vendar se zaradi bogate izbire na trgovskih policah pogosto sprašujejo, katero izbrati. Ni vsako bučno olje enako.

Zveza potrošnikov Slovenije je na številne pobude potrošnikov v sodelovanju z avstrijsko potrošniško organizacijo naredila primerjalni test bučnega olja. Skupaj so preverili kar 27 vzorcev bučnih olj iz Slovenije in Avstrije. GEA Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija je zasedlo najvišje mesto med osmimi vzorci, ki jih potrošniki najpogosteje kupijo – med njimi so tudi vzorci iz Avstrije – in dobilo oceno zelo dobro.

Bučno olje ima v kulinariki častno mesto. Tradicija predelave bučnih semen sega v leto 1750, ko se je v pisnih virih prvič omenila stiskalnica bučnih semen in oljarna s Štajerske. V naslednjih letih se je predelava bučnih semen v olje razširila po vsem Štajerskem in v Prekmurje. Tovarna olja GEA v osrčju Štajerske proizvaja bučno olje že od leta 1904.

proizvedeno je s tradicionalnim postopkom iz praženih in stisnjenih bučnih semen najboljše kakovosti.

je izredno aromatično živilo z visoko biološko in prehransko vrednostjo,

ima specifičen okus po praženih bučnih semenih in je temno zelenordeče barve,

vsebuje življenjsko pomembne maščobne kisline,

ima visoko oksidacijsko in termično stabilnost,

je naravni vir vitamina E, ki ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Štiri ideje za slastno kosilo z okusom po Prekmurju

Sestavine:

1 srednje velika buča,

1 čebula,

1 strok česna,

peteršilj,

sol,

muškatni orešček,

1 l zelenjavne jušne osnove.

Priprava:

Čebulo olupimo in jo drobno nasekljamo. Olupimo bučke in jih narežemo na drobne kocke. V ponev damo olje ter na njem 5–10 minut pražimo čebulo, da se zmehča. Dodamo bučke in zelenjavno jušno osnovo. Začinimo s soljo, poprom, peteršiljem in muškatnim oreščkom ter kuhamo še pet minut, da se bučke zmehčajo. Juho gladko pretlačimo s paličnim mešalnikom in pustimo na toplem.

Nalijemo jo v globoke krožnike, pokapljamo z nekaj kapljicami bučnega olja ter postrežemo. Bučno juho lahko obogatimo s kislo smetano in jo postrežemo s popečenimi kruhki.

Sestavine:

200 g bučnih semen

300 g testenin

maslo

sol

Priprava:

Vodo posolimo in jo zavremo. Testenine kuhamo po navodilih na embalaži in jih odcedimo. Bučna semena zmeljemo. Stopimo maslo in dodamo mleta bučna semena ter GEA ekstra deviško oljčno olje. Pestu dodamo testenine in dobro premešamo.

Sestavine:

200 g krompirja,

250 g luščenega in kuhanega fižola,

250 g šunkarice,

majhna čebula,

1,5 dl solatnega kisa,

sol in poper,

2 trdo kuhani jajci.

Priprava:

Olupljen kuhan krompir narežemo na rezine. Fižol v zrnju preberemo in operemo. Namočimo v vodi in skuhamo. Šunkarico narežemo na tanke lističe. Kuhana jajca olupimo in narežemo na kocke. Vse sestavine (krompir, fižol, šunkarico, kuhana jajca in narezano čebulo) prelijemo s prelivom iz solatnega kisa, GEA Štajersko prekmurskega bučnega olja, soli, popra in gorčice. Ponudimo jo k pečenki ali kot samostojno jed.

Sestavine:

3 jajca,

1 lonček jogurta,

10 dag sladkorja,

15 dag moke,

2 žlički pecilnega praška,

10 dag temne čokolade,

preliv po želji,

pražene bučne pečke za posip.

Priprava:

Beljake stepemo v trd sneg, dodamo sladkor in stepamo, da je masa čvrsta.

Vmešamo rumenjake in še malo mešamo. Dodamo GEA Štajersko prekmursko bučno olje, moko s pecilnim praškom in koščke čokolade. Maso nadevamo v modelčke za mafine in pečemo 20 minut pri 180 stopinj Celzija.

Ohlajene mafine prelijemo s prelivom po želji in jih posujemo s praženimi bučnimi semeni.