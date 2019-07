Zakaj bi morali v prehrano večkrat vključiti njoke in raviole?

Ne glede na to, ali ste športno aktivni ali pa iščete prave smernice za bolj zdrav način prehranjevanja, je pomembno, da ne zanemarite pomena ogljikovih hidratov za naše počutje. Strokovnjaki predlagajo, da bi morali sestavljati od 50 do 60 odstotkov vseh dnevnih vnosov, vendar je pri tem pomembno, da izberemo prave.

Več časa zase, za prosti čas in ... zakaj pa ne? Tudi za odlično kuhanje! Foto: Getty Images

Nikoli ni prepozno, da prevetrite svoje prehranjevalne navade in da jih popestrite z izbranimi sestavinami, ki vam bodo pomagale izboljšati vaš življenjski slog.

Čeprav smo pogosto prepričani, da je za spremembe na boljše treba veliko časa in znanja, pa še zdaleč ni tako. Do spremembe lahko pridete v treh preprostih korakih.

#Popestrite vsakdan. Zmanjšajte količine belega sladkorja in moke. Beli sladkor nadomestite z rjavim, izberite testenine in njoke iz polnovredne moke, kot je ajdova in pirina. Naučite se brati deklaracije in bodite pazljivi na to, kaj vam ponujajo proizvajalci. Pri tem imejte v mislih tudi načelo lokalnosti. Prednost naj imajo domači proizvodi in sestavine.

Ali ste vedeli? Ajda velja za eno starejših poljščin na Slovenskem, zato ni čudno, da se je tako močno zasidrala v našo kulinariko. Ajda izstopa tako po izrazitem okusu kot tudi po izjemnih hranljivih vrednostih. Bogata je z visokokakovostnimi beljakovinami in flavonoidi in še drugimi antioksidanti ter prehranskimi vlakninami. Ko izbirate izdelke iz ajde, preverite, ali je slovenska. Prav sveže zmleta in domača ajda zagotavlja boljši okus in kontrolirano svežino. Foto: Getty Images Pomembno žito, ki bi ga morali večkrat vključiti v svojo prehrano, je tudi pira. Vsebuje pomembne ogljikove hidrate in dietne vlaknine. Obogatena je z vitamini skupine B in drugimi, kot so A, D in E. Pomembna je tudi zaradi bogate vsebnosti cinka, železa in magnezija ter maščob omega-3.

#Izogibajte se slabim maščobam. To v prvi vrsti pomeni, da morate iz svoje rutine izbrisati hitro prehrano, cvrtje, mastne in sladke sladice in slane prigrizke.

Pri kuhanju uporabite zdrave maščobe, kot so oljčno, repično ali konopljino olje.

#Poiščite zaupanja vredne izdelke. Tukaj pa pridete do koraka, kjer boste dokončno spoznali, da je zdrav način prehranjevanja v resnici zelo enostaven - za polnovreden in okusen obrok potrebujete manj kot 10 minut priprave. Zahvaljujoč svežim testeninam Mlinotest Divita, ki jih najdete v trgovskih hladilnikih, bodo vaše domače kulinarične specialitete slastne in v skladu z vašimi standardi za zdrav življenjski slog.

Nove polnjene testenine in njoki Mlinotest Divita z ajdo so edinstven spoj bogastva vitalnih žit v testu in skrbno izbranih sestavin v okusnih in bogatih polnilih. Narejene so iz testa z dodatkom ajde. Namenjene so vsem, ki želijo tudi s prehrano prispevati k zdravemu življenju, in za gurmanske užitke. Pripravljeni so iz sestavin, ki imajo zanemarljivo malo maščob in zato nižjo energijsko vrednost.

Izbirate lahko med okusnimi primorskimi njoki in ravioli z različnimi polnili. Prav to poletje se je družini Mlinotest Divita pridružil nov trio, ki bo vaše jedilnike povišal na čisto novo kulinarično raven: ajdovi ravioli z gobami, ajdovi njoki ali ajdovi ravioli, polnjeni s tremi siri.

Tudi na počitnicah - Mlinotest Divita omogoča brezmejno kulinarično ustvarjanje. Foto: Getty Images

Na morju, po službi ali treningu

S svežimi izdelki Mlinotest Divita bodo vaši obroki doživeli vrhunsko spremembo. Brez kompliciranja in zamudnih predpriprav boste v nekaj minutah pričarali obrok, vreden najboljših gostiln. Z nekaj kapljic oljčnega olja in s ščepcem najljubše sezonske začimbe in 'voila' – vaš obrok z ravioli ali njoki bo pripravljen.

Seveda pa si lahko pri kuhanju privoščite tudi nekaj eksperimentiranja, tudi z bolj ekstravagantnimi kombinacijami. Z zelenjavo, morda piščancem ali najljubšo ribo … pa tudi kot sladico! Glavna prednost svežih izdelkov Mlinotest Divita je prav ta, da ne poznajo omejitev – lahko jih kombinirate po svojem okusu – od najbolj enostavnih obrokov do vrhunskih sestavljenih specialitet.

Za vas smo pripravili dva predloga jedi, ki jih boste to poletje želeli večkrat pripraviti. Tako sta enostavni, da ju boste lahko skuhali tudi na morju na malem kuhalniku pred šotorom.

Sestavine:

500 g ajdovih njokov Mlinotest Divita

2 žlički oljčnega olja

100 g parmezana

6 listov bazilike

strok sesekljanega česna

sol, beli poper

Priprava:

Njoke skuhamo v vreli slani vodi po navodilu na embalaži. V vročo ponev vlijemo olje, nanj stresemo grobo sesekljano baziliko ter česen in na hitro podušimo. Dodamo odcejene njoke in potresemo s parmezanom. Na hitro premešamo in serviramo.

Sestavine:

250 g Ajdovih raviolov štirje siri

6 orehov

1 bučka

žlica masla

150 g kisle smetane

sol in poper

Priprava:

Na maslu prepražimo nasekljane orehe, dodamo na manjše kocke narezano bučko, še malo prepražimo in dodamo kislo smetano. Solimo in popramo. Skuhamo sveže testenine po navodilu na embalaži, precedimo in dodamo omaki.