Za prste oblizniti: enostavna sladica, ki jo boste oboževali

Kolikokrat na teden ste se znašli pred dilemo: "Kaj naj danes na hitro pripravim za kosilo?" ali si očitali "Sploh nimam več idej za kuhanje!" Svoje doda še pomanjkanje časa in težava je na videz nerešljiva. Na srečo pa je rešitev vedno na dosegu roke. Preverite, katere so tiste sestavine , s katerimi bo vaša dnevna kuharska rutina postala enostavna, inovativna in neverjetno slastna!

Čas je dandanes največji sovražnik naših kulinaričnih užitkov. Prav zato je pomembno, da se mu ne podredimo, ampak se oborožimo z rešitvami, ki nam bodo omogočale uživati v hrani tudi takrat, ko bomo imeli občutek, da nas ura ves čas preganja.

Začnimo pri pravih sestavinah

Prva skrivnost je povezana z iskanjem pravih sestavin. Kaj pravite na to, da bi kar v vašem v hladilniku našli polnovredne izdelke, s katerimi lahko v nekaj minutah pripravite obrok z veliko začetnico.

Mlinotest Divita namreč predstavlja tri nove izdelke, ki vas bodo prepričali predvsem zaradi dveh razlogov: polnega okusa, ki ga zagotavljajo izbrane sestavine in preproste ter hitre priprave.

V treh izdelkih, ki jih boste v trgovini našli v hladilniku, je združeno tisto, kar iščejo sodobni kupci: zdrav način prehranjevanja ne glede na vse. V novih raviolih in njokih so del navadne moke nadomestili z AJDOVO MOKO.

Trije izdelki na sto načinov

Ajdovi ravioli z gobami, ajdovi njoki ali ajdovi ravioli, polnjeni s tremi siri - to je nov Mlinotestov trio, ki zagotavlja pravo osnovo za neskončne kulinarične možnosti. Na hitro z nekaj žlicami masla ali v slogu največjih kuharskih šefov – z norimi kombinacijami okusov in veliko mero navihane domišljije.Prižgite štedilnik in začnite ustvarjati: v nekaj minutah bo z vaših krožnikov zadišalo po omamnem obroku.

Recepti, s katerimi bo vaše poletje pravo gurmansko doživetje

Prvo skrivnost smo vam izdali, zdaj potrebujete samo še nekaj zagona, in sicer s tremi predlogi receptov, ki vam bodo konkretno prebudili brbončice in hkrati oživili tudi vašo kulinarično ustvarjalnost.

Slasten in drugačen obrok iz le štirih sestavin? Si lahko predstavljate? Ajdovi ravioli, dopolnjeni z večnim okusom gob, bodo na vašem krožniku zasijali s šalotko in parmezanom. Mmmm, okusi, ki bodo ustrezali tudi najbolj zahtevnim!

Sestavine:

500 g Mlinotest Divita ajdovih raviolov z gobami

6 šalotk

100 g masla

šopek drobnjaka

parmezan

radič

balzamični kis,

sol in poper

Postopek:

Na ponvici stopimo maslo in dodamo na pol prerezane olupljene šalotke ter jih počasi pečemo. Ko so mehke, skuhamo raviole po navodilu na embalaži in jih dodamo v ponvico s šalotkami. Naribamo parmezan in premešamo. Solimo in popramo po okusu. Radič začinimo s kisom in serviramo skupaj z ravioli.

Kaj pravite na to, da bi tradicionalni italijanski jedi dodali slovenski okus ajde? Če namesto klasičnih svežih testenin izberete Milnotestove ajdove raviole s tremi siri, boste gotovo navdušeni. Neverjetno poln okus raviolov ne potrebuje veliko, da pripravite slasten obrok.

Sestavine:

500 g Mlinotest Divita ajdovih raviolov trije siri

100 g kuhane slanine

4 rumenjaki

250 ml sladke smetane

80 g naribanega zorenega sira

sol in poper

Postopek:

Na olivnem olju popečemo na kocke narezano slanino, zalijemo s smetano, malo pokuhamo, solimo, popramo, dodamo po navodilu na embalaži kuhane raviole ter jih posujemo s sirom. Medtem poširamo rumenjake in jih serviramo skupaj z ravioli.

Ajdovi njoki so lahko tudi izvrstna sladica! Presenetite s polnim okusom Mlinotestovih izdelkov z ajdo, ki ponujajo številne nove možnosti kombinacij pestrih okusov.

Sestavine:

500 g Mlinotest Divita ajdovih njokov

500 ml sladke smetane

2 žlici mandljevega masla

2 žlici sladkorja

2 jajci

žlica mandljevih lističev

150 g malin- svežih ali zamrznjenih

Postopek:

Ajdove njoke skuhamo po navodilu na embalaži in jih damo v pekač ali manjše posodice za peko.

Sladko smetano, jajca, sladkor in mandljevo maslo zmešamo z električnim mešalcem in prelijemo po njokih. Po vrhu posujemo mandljeve lističe in pečemo v pečici pri 180 °C približno 15 minut. Pred serviranjem dekoriramo z malinami.