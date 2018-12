Za slastne čarovnije v kuhinji

Od novega kulinaričnega sveta, polnega okusov in drznega eksperimentiranja, vas pravzaprav loči samo en korak. Obvezni pripomoček, s katerim boste vsak svoj obrok izpopolnili zelo hitro in preprosto, je indukcijska plošča. Da, kuhanje še nikoli ni bilo tako zabavno.

Zakaj je indukcijska plošča vaš največji adut v kuhinji

Čas je danes nedvomno največja vrednota. Prav zato vedno iščemo rešitve, ki nam bodo dopuščale več prostega časa.

Ena od takih rešitev v kuhinji je indukcijska plošča, ki vam bo pomagala ustvariti okusnejše jedi v krajšem času. Segreje se namreč hitreje kot katerakoli druga kuhalna plošča, z natančnim nadzorom temperature pa lahko v trenutku preklopite s pečenja na počasno vrenje.

Izberite indukcijo. Je hitrejši, varnejši in okusnejši način kuhanja.

Prihranite čas in kuhajte več jedi naenkrat. Electrolux predstavlja najhitrejši, najvarnejši in najbolj energetsko učinkovit način kuhanja, saj posodo segreje neposredno in brez predhodnega segrevanja.

Indukcijske kuhalne plošče se prilagodijo vaši posodi, kar pomeni, da se segrejejo samo na predelu, kjer je površina posode. Če na kuhalni plošči ni posode, se kuhališča ne segrejejo, neuporabljena površina pa ostane hladna. Je energetsko učinkovitejša od običajne električne kuhalne plošče.

Z indukcijo Electrolux lahko zelo hitro dosežete zelo dobre rezultate: samo podrsajte po upravljalnih poljih in temperatura se v trenutku spremeni. Tako lahko omako kuhate pri ravno pravšnji temperaturi brez strahu, da bi jo zažgali. Natančen nadzor temperature pa pomeni manj porabljene energije, kar je dobra novica tudi za vaše račune za elektriko.

Ne samo pri pripravi jedi, veliko časa vam bo prihranila tudi pri čiščenju – zaradi elegantne in ravne površine se umazanija nima kam skriti in ker površina okoli posode med kuhanjem ostane hladna, lahko razlitja očistite kar med kuhanjem. Zaradi tega se umazanija ne zažge, površino lahko samo obrišete z vlažno krpo in površina bo čista. Tako lahko porabite manj časa za čiščenje in več časa za uživanje v hrani.

Electrolux – dovršena tehnologija in prefinjen dizajn

Indukcijske plošče Electrolux so rezultat najsodobnejše tehnologije. Inženirji so velik poudarek namenili tudi videzu – eleganca, minimalizem in preproste linije, torej vrhunski dizajn, ki se bo podal prav vsaki kuhinji.

Prvovrsten stilni dragulj je Electroluxova plošča Infinite™ Pure, ki bo vaši novi kuhinji dodala nekaj sijaja v slogu modnih pist. Upravljalne tipke in kuhališča so premišljeno prikrita in jih ne boste videli, dokler se ne boste dotaknili tipke za vklop. Takrat bo zasvetil jasen rdeč LED-prikazovalnik in vedeli boste, da je plošča pripravljena za kuhanje. Izklopljena ali vklopljena, kuhinji vedno vdahne čudovito sodobno estetiko.

Potrebujete več prostora za kuhanje? Potem je kuhalna plošča FlexiBridge prava izbira za vas. Do štiri različna kuhališča lahko združite na eni enakomerni temperaturi. Ko torej pripravljate obroke za vso družino, vam ni treba skrbeti, da bo posoda preveč vroča ali mrzla. Lahko se sprostite in uživate v slastnih rezultatih.

Najnovejša in najbolj dovršena indukcija iz družine Electrolux je ultratanka in skoraj nevidna plošča SLIM-FIT, ki vam ponuja neomejeno svobodo pri oblikovanju kuhinje in kuhanju.

Ima odlične parametre, intuitiven nadzor in je popolnoma prilagodljiva pri montaži, tudi pri modernih, tankih kuhinjskih pultih.

Pet razlogov, zakaj izbrati indukcijsko ploščo #ČISTOČA

Indukcijsko ploščo je veliko lažje čistiti. #HITROST

Indukcijska plošča vam omogoča hitro pripravo jedi. #NATANČNOST

Natančno uravnavanje nastavitev toplotne moči. Odziv plošče je takojšen. #VARNOST

Plošča se segreje samo pod posodo. #UČINKOVITOST

Indukcijska plošča je energetsko učinkovitejša.

Ne odpovejte se praznični večerji

Tudi če se v kuhinji ne znajdete najbolje ali če ste se šele podali v kulinarične vode, brez skrbi! Že letos lahko pripravite vrhunsko praznično pojedino, ne da bi čarali z zapletenimi recepti. Z indukcijsko ploščo Electrolux bo vse preprosteje. In tudi z recepti za jedi, ki jih lahko pripravite v eni uri.

Foto: Getty Images

Sestavine (4–6 porcij):

1 francoska štruca, narezana na tanke rezine (potrebujemo približno 8–12 rezin)

250 g graha

1/2 skodelice parmezana

1 strok naribanega česna

3 žlice olivnega olja

2 žlici limoninega soka

morska sol in črni poper po okusu

6 rezin pršuta

sveža bazilika

olivno olje za kapanje po vrhu

Priprava:

Grah, nariban česen, parmezan, limonin sok in olivno olje damo v posodo ter sestavine zmešamo z ročnim mešalnikom. Mešamo, dokler tekstura ne postane groba oz. podobna humusu. Če se zdi tekstura presuha, dodamo malo vode. Začinimo s soljo in črnim poprom.

Rezine francoske štruce popražimo v suhi ponvi in jih takoj zatem postavimo na servirni pladenj.

Dodamo humus iz graha, pršut in še malo sveže bazilike. Po vrhu potresemo še malo soli in pokapamo z olivnim oljem.

Sestavine:

200 g skuhanega ječmena

1-2 šalotki

50 g olivnega olja

5 g timijana

5 g česna

70 g suhega belega vina

100 g zelenjavne jušne osnove

20 g svežih zelišč (mešanica peteršilja, kopra, krebuljice in koriandra)

50 g svežega kozjega sira

zelena solata za dekoracijo

Priprava:

Ječmen temeljito splaknemo. Lonec vode postavimo na Electroluxovo kuhalno ploščo in nastavimo način Powerboost (maksimalna toplota). Ko samo nekaj minut kasneje voda začne vreti, zmanjšamo toploto na 12. stopnjo.

Vso zeleno zelenjavo damo v lonec, v katerem vre voda, in jo blanširamo približno 30 sekund. Iz lonca vzamemo zelenjavo in jo damo v ledeno hladno vodo. Zelenjavo nato razporedimo po kuhinjski brisački in jo posušimo.

Zelenjavo in malo vode damo v posodo za mešanje Electroluxovega mešalnika MasterPiece ter pretlačimo na najvišji hitrosti, da dobimo gladek pire. Nato vlijemo olivno olje v ponev ali kozico. Ponev postavimo na Electroluxovo indukcijsko kuhalno ploščo in nastavimo toploto na 12.–13. stopnjo. Dodamo nekaj vejic timijana in česna. Ko česen malce pozlati, ga odstranimo skupaj s timijanom in dodamo šalotki.

Pri nizki toploti (9.–10. stopnja) pražimo 1–2 minuti, nato dodamo ječmen in mešamo. V ponev vlijemo suho vino. Mešamo, dokler vino skoraj popolnoma ne izhlapi. Nato prilijemo toliko zelenjavne jušne osnove, da z njo prekrijemo ječmen. Sproti dodajamo jušno osnovo, ko ta izhlapeva. Ko je ječmen pripravljen, dodamo zmečkana zelišča in dobro premešamo. Dodamo kozji sir in spet premešamo. Rahlo ožgemo list zelene solate s kuhinjskim gorilnikom in jed okrasimo.

Sestavine:

1 pločevinka čičerike (potrebujemo samo tekočino, približno eno skodelico)

1 skodelica (120 g) grobo sesekljane temne čokolade

2 žlici kokosovega nektarja (lahko nadomestimo z javorjevim ali agavinim sirupom)

½ čajne žličke vaniljevega ekstrakta

Priprava:

Čokolado stopimo v loncu neposredno na indukcijski kuhalni plošči pri nizki temperaturi ali v posodi, ki je postavljena nad posodo, polno vrele vode. Dodamo ½ čajne žličke vaniljevega ekstrakta in kokosovega nektarja. Medtem ko se pripravljamo na naslednji korak, pustimo, da se čokolada malce ohladi.

Čičerikino vodo mešamo z mešalnikom za stepanje (ali električnim mešalnikom). Mešamo, dokler ne nastane čvrst sneg ter zmes postane puhasta in bela. Z lopatico nežno dodajamo čokolado in zelo nežno mešamo.

Prelijemo v posodice za serviranje in postavimo v hladilnik. Mus je pripravljen v 30 minutah.