Vinski strokovnjaki potrdili: refošk iz slovenske Istre je najboljši!

Ocenjevanje vina je resna stvar. Kadar govorimo o mednarodnih ocenjevanjih, na katerih sodelujejo tudi strokovnjaki s prestižnim nazivom Master of wine, pa je stanje še toliko bolj napeto. Takšno je bilo tudi ozračje na letošnjem ocenjevanju vin Vinistra v Poreču, kjer se je klet Vinakoper zelo uspešno spopadla s konkurenco slovenskih in hrvaških istrskih vinarjev. Tokrat je namreč osvojila največje število prestižnih nagrad do zdaj, s katerimi so ocenjevalci nagradili njihova vina v kategorijah avtohtonih sort refošk in malvazija.

Vinistra je dogodek z dolgo tradicijo. Tam se zberejo najboljši vinarji in vinogradniki Istre, prevladujejo hrvaški pridelovalci vin, ki se predstavljajo z avtohtonimi sortami refoška in malvazije. Vinakoper se dogodka udeleži vsako leto, do zdaj se je domov vedno vračal z nagradami, a še nikoli tako uspešno kot letos.

"Letošnji uspeh na Vinistri je res odličen in dokazuje, da se naša avtohtona vina slovenske Istre vztrajno in zelo uspešno prebijajo na trg dobrih istrskih vinarjev," je povedal Borut Fakin, direktor kleti Vinakoper in dodal: "Naši refoški in malvazije so letos pometli s konkurenco, prejeli smo res veliko nagrad in vse so zelo prestižne. Zelo sem ponosen na vse naše zaposlene, ki s svojim delom prispevajo k uresničevanju naših ciljev, še posebej pa na naše potrjeno vrhunske enologe in strokovnjake v proizvodnji."

Nepremagljivi refošk by Vinakoper

Absolutni zmagovalec, ki je domov prinesel naziv najboljšega zrelega refoška, šampiona med vini avtohtonih istrskih sort, je Capo d'Istria Refošk 2018. Intenzivno rubinaste rdeče barve z vijoličnimi odtenki bo na vašo mizo postavil vonj zrelih robidnic, ki se prepletajo z vonjem lesa, podrasti, temne čokolade in začimb. Bogat in zelo širok okus prijetnih, mehkih in zrelih kislin pa bo z lepo strukturo taninov v ustih pustil dolg pookus. V kleti Vinakoper pravijo, da je odličen spremljevalec vrhunskih mesnih jedi, čudovit v kombinaciji z bogato, tudi bolj mastno hrano ter ob suhomesnatih izdelkih, steakih, biftekih in drugih mesnih jedeh. Odlično vino za nazdravljanje ob vsaki priložnosti!

Prav tako bleščeča je tudi platinasta medalja Capris Refošk 2020, še enega zmagovalca iz hiše Vinakoper. Presenetil vas bo z vonjem po dozorelih sladkastih notah robidnic, višnje, suhih sliv, zemlje ter prijetne in plemenite note lesa. Saden in kompleksen okus pa z nežnimi tanini podpisuje harmonično, polno in ekstraktno vinsko posebnost Slovenske Istre.

V kategoriji refoškov so nagrade prejeli še: zlato medaljo Refošk Koper 2021 in Capris Refošk 2021, srebrno diplomo pa je prejel Capo d'Istria Refošk 2016.

Zlate malvazije, kraljice letošnjega poletja

V kategorijah malvazij se na Vinistri bije prav posebej trd boj. Tudi ocenjevanje poteka v okviru ločenega, le malvazijam namenjenega ocenjevanja v sklopu 13. mednarodnega tekmovanja Svet malvazij. Organizatorji pravijo, da je med cilji Sveta malvazij na enem mestu zbrati kar največje število malvazij, izpostaviti in promovirati posebnosti in najnovejše trende proizvodnje malvazij ter seveda nagraditi najboljša vina.

"Na tekmovanju Svet malvazij se zberejo najboljši proizvajalci malvazije sveta, lahko bi rekli tudi najbolj kreativni, predani, inovativni," je dejal Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakoper. "Blesteti med takimi udeleženci je res prava čast."

Ta je letos pripadla trem malvazijam Vinakoper. Zlati medalji sta med zrelimi malvazijami prejeli Capo d'Istria Malvazija 2017 in Capris Malvazija 2020, med malvazijami s preostankom sladkorja pa je zlato domov prinesla Malvazija pozna trgatev 2015.

Odlični predlogi za poletje 2022 torej, ko malvazija s svojo lahkotnostjo, pitnostjo in svežino še posebej zablesti.