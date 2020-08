Veš, da ima Ljubljana pivovarski muzej Union Experience?

Oglasno sporočilo

Union Experience je prav poseben muzej v središču slovenske prestolnice in super izbira, ko iščeš idejo za izlet. Odkrij zgodbe in skrivnosti 150-letne proizvodnje legendarnega slovenskega piva.

Nad pivovarskim muzejem se navdušujejo pivoljubi ter tisti, ki jih zanimata kultura in zgodovina. Je obvezna postojanka za vse pivoljube in tiste, ki radi doživite odbito, drugačno izkušnjo. Nad muzejem Union Experience pa so izjemno navdušeni tudi tuji gostje.

Union Experience ima do danes že več kot 400.300 obiskovalcev!

Na portalu Tripadvisor ga tujci in domačini ocenjujejo kot najljubšo aktivnost v Ljubljani (podatek je iz julija 2020). Edinstvena Union izkušnja, ki jo lahko doživite vsak četrtek, petek in soboto, poskrbi, da so legende in skrivnosti Union proizvodnje še dolgo glavna tema pogovorov. Za celostno doživetje poskrbijo tudi več kot prehvaljeni vodiči, ki po besedah gosta Benk iz tujine "… s svojim ogromnim znanjem naredijo ogled zares interaktiven, zabaven in prijeten".

Zelo poseben muzej v središču slovenske prestolnice

Union Experience je super izbira, ko iščeš idejo za izlet. Že podatek, da se sprehod skozi bogato zgodovino in proizvodnjo Pivovarne Union zaključi z degustacijo svežega piva, pove, da ne gre za klasični muzej, je pa eden od največjih tovrstnih muzejev v Evropi in prvi v Sloveniji. Gre za odbito izkušnjo, ki popelje v preteklost.

V Union Experience spoznaš, kako sploh poteka varjenje najljubše osvežitve mnogih, piva. S slikovnim gradivom so prikazane vse faze varjenja piva, zorenja in filtracije. Nato pivovarska pot vodi čez muzejsko zbirko 731 eksponatov, kjer boš lahko dodobra začutil prav vsako kapljico piva, ki je bila kdaj proizvedena. Sprehodiš se med 150 let starimi steklenicami, etiketami in kozarci, ki odražajo nostalgično vrednost, trud in zgodbe dolgoletne proizvodnje Union piva.

Pika na i: personalizirane etikete tvojega najljubšega nefiltriranega piva

Znotraj muzeja te čaka tudi atraktivna trgovina. Tam lahko kupiš spomin na obisk in prebudiš svoj zmajevski značaj. Izbiraš lahko med zanimivimi majicami, puloverji, kozarci, torbami, kapami, piknik košaro in odejami ... Kupiš pa jih lahko tudi prek spleta! To je zagotovo popolno darilo za vsakega ljubitelja piva Union.

P. S. Union Experience organizira nepozaben tečaj pravilnega točenja piva. Če te zanima, pokliči Davida iz njihove ekipe na 041 303 050. Se vidimo v pivovarskem muzeju, se vidimo v Union Experienceu! Rezerviraj svoje mesto za odkrivanje lokalnega piva >

Naročnik oglasnega sporočila je Pivovarna Laško Union.