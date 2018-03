Velika noč: potica nekoliko drugače

Držimo se sladkih običajev

V velikonočnem času se z veseljem vračamo k družini in ohranjamo stare običaje, ki se vestno prenašajo iz roda v rod. Kaj se vsako leto pojavi na vaši praznični mizi? Slastna šunka, pisani pirhi, prav poseben babičin zajtrk ali mogoče celo bogata večhodna večerja? O nečem pa ne dvomimo, v obilici hrane ne sme manjkati bogata sladica. Običajno je to kar potica.

Kdaj praznujemo veliko noč? Velika noč je eden tistih praznikov, ki so po našem koledarju gibljive narave. Vedno jo praznujemo v začetku pomladi, in sicer prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Ker je prvi pomladni dan vedno 21. marca, se velika noč praznuje najbolj zgodaj 22. marca in najpozneje 25. aprila. Letos tako "pade" na nedeljo, 1. aprila. Glede na datum velike noči se nato določi tudi pust – 40 dni pred veliko nočjo.

Bogato praznično obložena miza, ki jo krasijo bohotne potice in druge kulinarične dobrote, ter blažen občutek skupne hvaležnosti, ki dom napolni s toplim družinskim vzdušjem, ko se vsi zberemo in se posvetimo drug drugemu, je tisto, kar naredi velikonočne praznike res posebne.

V času, ko si običajno težko vzamemo čas, je velika noč praznik, ki nam pokaže res pravi utrip in pomen družine. Poskrbimo, da bodo ti skupni trenutki še slajši. Zdaj, ko so praznični dnevi pred vrati, je pravi čas, da sebe in svoje najdražje malce pocrkljamo. Domača sladka pregreha, narejena iz srca, bo zagotovo narisala nasmeh na prav vsak obraz.

Sladko združuje

Splošno znano dejstvo je, da sladkor sprošča serotonin ali hormon sreče in zadovoljstva, kot mu tudi pravijo, ki ima vrsto pozitivnih učinkov na človekov organizem in čustveno stanje. Občutek sreče, ki ga košček sladice sproža že ob prvem grižljaju, je že davno oklical domače sladke dobrote za priljubljeno darilo oziroma pogostitev ob obisku. In še dandanes se ohranja ta običaj. Še posebej ob družinskih praznikih, kot je velika noč, je domača peka tipičnih prazničnih sladic prav poseben dogodek.

Tudi zato, ker je povezana s pričakovanjem in zadovoljstvom priklica družinske topline. Pečemo namreč z ljubeznijo – za najdražje, ki jih bomo kmalu spet videli, se družili z njimi in si končno vzeli čas, ki ga bomo kakovostno preživeli ob velikonočni pojedini.

Zakaj ravno potica?

Ko pomislimo na veliko noč, je potica tista sladica, ki na slovenskih mizah zagotovo najbolj izstopa. Povezana je s tradicijo in posebnim postopkom izdelave, ki je pogosto združeval člane družine in različne generacije, ko so se skupaj lotili raztegovanja testa in nadevanja potice. Koliko zgodb in prazničnih pripovedi je nastalo med pripravo te bogate praznične pogače iz kvašenega testa! Te še danes živijo v slovenskih družinah in plemenitijo vsako praznično druženje.

Sladka klasika v sodobni preobleki

Če potrebujete navdih, kako bi si letošnje velikonočne praznike posladkali na izviren način, vendar ob tem še vedno obdržali pridih praznične tradicije, smo za vas pripravili okusen recept za malce drugačno velikonočno potico. Bogat korenčkov nadev bo klasiki dodal ravno pravšnjo sodobnost, ki bo zagotovo presenetila in pustila močan vtis. Predvsem pa sladko razveselila.