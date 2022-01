Veganski izdelki za največje gurmanske užitke

Tudi veganski jedilnik je lahko pester in lahko, tako kot vsak drugi, zagotavlja polno mero gurmanskih užitkov. Zato ni presenetljivo, da po veganskih izdelkih posegajo tudi zapriseženi mesojedci, saj lahko z njimi pripravijo prave kulinarične specialitete. Priljubljenost veganske hrane zadnja leta strmo narašča in temu sledijo tudi pri SPARU. Tako so že tako pestremu naboru veganskih in vegetarijanskih izdelkov dodali še polnovredne rastlinske izdelke slovenske znamke Grashka.

Ste vedeli? SPAR Slovenija svojim kupcem ponuja pester izbor vegetarijanskih in veganskih izdelkov. Ti niso namenjeni le tistim, ki so se odločili, da bodo iz svoje prerane izločili živila živalskega izvora. Nemenjeni so tudi vsem drugim, ki morda le radi sledijo trendom, preizkušajo nove specialitete ali pa si želijo obogatiti svoj jedilnik z novimi, drugačnimi gurmasnkimi specialitetami. Široko ponudbo hranljivih in polnovrednih izdelkov, ki jih najdemo pod blagovno znamko SPAR Veggie, so pri SPARU Slovenija dopolnili tudi z izdelki iz linij Garden Gourmet, Grashka in Veganz.

Nova delovna mesta v Šaleški dolini

Martin Rojnik, ustanovitelj Grashke in David Kovačič, generalni direktor podjetja Spar Slovenija.

Ustanovitelj Grashke je nihče drug kot soustanovitelj nekdanje restavracije Kucha, Martin Rojnik. Linija fermentiranih izdelkov je nastala kot odziv na prehransko krizo ter izgubljanje stika z naravnim okoljem, zaradi česar je sestavljena zgolj iz regionalnih sestavin. Pomeni novo generacijo veganske prehrane, ki sledi tako tradiciji kot konceptu lokalne samooskrbe, s čimer v največji meri tudi skrbi za okolje.

Prav to pa je vodilo akcije "To smo mi", s katero si v družbi SPAR Slovenija skupaj z lokalnimi podjetniki, pridelovalci, rejci, malimi in velikimi kmeti prizadevajo za ustvarjanje odpornih in kratkih dobavnih verig. Ob tem v ospredju ostaja tudi zagotavljanje pestre ponudbe raznolikih okusov, ki tlakuje pot številnim gurmanskim užitkom. Tako so svoje mesto na njihovih policah našli tudi izdelki Grashka.

Pomena sodelovanja z lokalnimi pridelovalci in vključenosti lokalnih izdelkov v svojo ponudbo se močno zaveda tudi generalni direktor SPAR Slovenija David Kovačič: "S ponosom podpiramo ekološke izdelke in slovenske prodorne zgodbe, kot je Grashka, ki obenem s svojo novo proizvodnjo v Velenju ter odpiranjem delovnih mest pomeni veliko dodano vrednost za prebivalce Šaleške doline."

Z izdelki Grashka lahko pripravite okusne jedi. Na sliki: štruklji in pate.

Novi in edinstveni okusi

Veganski izdelki Grashka so narejeni iz regionalno pridelanih ekoloških sestavin brez umetnih aditivov. Že znanim sestavinam, kot so čičerika, ajda, konoplja, bob in beli fižol, so dodali popolnoma nove in edinstvene okuse, ki nastanejo s postopki fermentacije, dehidracije in dimljenja.

Hrano pridelujejo z mislijo na okolje in odgovorno rabo naravnih virov, zato pomeni odločen korak k učinkovitejšemu prehranskemu modelu. Z visoko vsebnostjo beljakovin ponujajo možnost izbire odgovorne rastlinske prehranske rešitve, obenem pa so odlično gorivo za naše telo.