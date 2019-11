V trendu: hudi mali aparati za točeno pivo

Oglasno sporočilo

Uporabniki družbenih omrežjih ste zagotovo zasledili nov atraktiven izdelek, ki ga bolj ali manj znani vplivneži ponosno razkazujejo na svojih profilih. Gre za aparate za točeno pivo THE SUB.

V udobju domačega doma aparati THE SUB, ki jih pri nas prodaja Rundasekunda.si, pričarajo pravo barsko izkušnjo: kozarec ohlajenega, popolno natočenega piva. In ne, ne govorimo o pivu iz pločevinke ali steklenice. Govorimo o čisto pravi točilni napravi, v katero se vstavi t. i. "torp" sodčke. Ti so prilagojeni prav za te posebne aparate THE SUB, ki sodček ohladijo na neverjetni dve stopinji. Pivoljub kozarec le postavi pod kot 45 stopinj in z ročko na aparatu nalije zlato tekočino.

Kaj pravijo kupci e-trgovine Rundasekunda.si?

Petra Greiner, direktorica neprofitnega Zavoda 13, ki je za svoje izjemno delo z otroki s posebnimi potrebami prejela tudi predsednikovo jabolko navdiha, pravi: "V kuhinji za napravo ne potrebuješ veliko prostora. Če imaš kotiček za kavni avtomat, potem boš našel prostor tudi za tega, iz katerega boš točil pivo s peno, ki je iz 'piksne' nikoli ne moreš dobiti. Dobro je vedeti, da se sodčki predčasno ohladijo, nato pa temperaturo vzdržuje naprava sama. Priporočam Rundosekundo.si in njihove aparate!"

Izbira barv naprav je pestra. Petra je izbrala krasno rdečo napravo THE SUB Rouge edition, obstajajo pa tudi bela, črna, modro-siva, Heineken edition, metalik rdeča ... Za vsak okus, za vsako kuhinjo, za vsako pisarno, za vsak prostor za druženje. Zakaj imeti aparat za točeno pivo doma? Ker je to nova dimenzija užitka. Enostavno vstaneš med ogledom dobrega filma ali hude športne tekme in si natočiš točeno pivo. Hitro in popolno! Ko pridejo obiski, jih z navdušenjem postrežeš v hipu. Naprava je varčna in ne porabi veliko električne energije. Obenem ne zavzame veliko prostora. Čiščenje je enostavno oziroma ga skoraj ni, saj ima vsak novi sodček svojo cevko za točenje, kar zagotavlja dobro higieno.

Po nakupu naprave je pred vami pravo gurmansko testiranje različnih okusov sodčkov piva, ki se enostavno naročijo prek spleta. Naprave in sodčke prodaja nova e-trgovina Runda sekunda, ki ima pestro izbiro in ves čas dobre akcije in ponudbe.

Naročnik oglasne vsebine je PIVOVARNA LAŠKO UNION, D. O. O.