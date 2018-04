V Ljubljani je nastal prvi konopljin burek na svetu

Foto: Konoplja.net/Burek Olimpija

Ekipa spletnega portala Konoplja.net, namenjenega ozaveščanju o rabi konoplje, je združila moči z legendarnim ljubljanskim ponudnikom bureka - Olimpijo na Bavarskem dvoru - in razvila novo različico te priljubljene jedi.

Na svetovni dan uživanja marihuane, ki je vsako leto 20. aprila in na katerega v Ljubljani prirejajo tradicionalni shod Marihuana marš, so namreč predstavili "prvi konopljin burek na svetu".

"Radi eksperimentiramo, razvijamo in praznujemo, saj se čudimo temu, kako uporabna je lahko konoplja," so ob novosti sporočili Rok Terkaj, Andraž Gavez, Tim Hajšek in Sašo Senčar, ki sestavljajo "zeleno ekipo" portala Konoplja.net. "Dobili smo se na sestanku z Vinkom, ki je predstavnik prve ljubljanske burekarnice – Burek Olimpija. Kar naenkrat je na naših poljih zrasla ideja – kaj pa če bi poskusili narediti konopljin burek? Tega ni še nikoli nihče naredil!"

Recepte so preizkušali vso zimo in kot so pojasnili, ni bilo preprosto. "Konopljina moka namreč ni tako trdna, da bil burek dovolj kompakten, zato smo morali dobiti pravo mešanico, ki bo držala in bo obenem okusna. Po pol leta smo zavriskali od veselja. Rojstvo je ugledal najmlajši bratec družine burek. Konopljin burek!"

Konopljin burek bodo premierno predstavili na Marihuana maršu, seveda pa bo od zdaj uvrščen tudi v ponudbo Burek Olimpija.

