Tudi pri vas obožujete vložnine? Obeta se pomembna novost.

Slovensko družinsko podjetje Ahac bo z novimi, do okolja prijaznimi embalažami vložnin Droga na leto porabilo 9,6 tone stekla manj*. Njihove vložnine v manjših, 314-mililitrskih kozarcih za vlaganje so namreč dobile nove, lažje steklene kozarce. Ta korak predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih podjetja za trajnostni razvoj, hkrati pa utira pot k zeleni prihodnosti, zgrajeni na odgovornih dejanjih. Z optimizacijo celotne embalaže in prehodom na lažje kozarce za vlaganje bodo tako porabili letno skupno skoraj 34 ton stekla manj*, s čimer sledijo trajnostni strategiji blagovne znamke Droga. Poleg tega, da vlagajo številne vrste slovenske zelenjave, skrbijo tudi za zmanjšanje okoljske obremenitve domačega okolja.

Foto: Ahac V podjetju Ahac, kjer upravljajo z blagovno znamko vložnin Droga, stremijo k trajnostnemu poslovanju, zato nenehno iščejo nove načine za ohranjanje okolja. Že pred desetletjem so postopno skozi proizvodni proces vlaganja takratne velike, 720-mililitrske kozarce za vlaganje zamenjali z novimi, ki so vsebovali manj stekla. S prehodom na nove in lažje kozarce za vlaganje so tako že takrat letno porabili približno 24 ton stekla manj*. Zdaj pa tudi pri manjših, 314-mililitrskih kozarcih prehajajo na lažje in bodo tako letno porabili dodatnih 9,6 tone manj stekla*, kar pomeni bistveno manjšo obremenitev domačega okolja.

Foto: Ahac

V zadnjih mesecih so v podjetju Ahac nadgradili svojo zavezo uporabi ekološko prijaznejše embalaže z manj stekla. Skozi proizvodni proces sezonskosti vlaganja izdelkov namreč zdaj le-to realizirajo tudi pri manjših kozarcih za vlaganje: "Ocenjujemo, da bomo z novo, optimizirano stekleno embalažo pri manjših, 314-mililitrskih kozarcih za vlaganje porabo stekla na leto zmanjšali za približno 9,6 tone. Odgovornost do okolja je namreč ena ključnih vrednot, ki nas usmerja pri vsakdanjem delu." razlaga direktor Ahaca Roman Moškotevc. Nova embalaža nudi enako raven zaščite, kot jo je prejšnja, obenem pa je prijaznejša do okolja. Z optimizacijo embalaže pri velikih in malih kozarcih bodo na leto tako odslej porabili skoraj 34 ton manj stekla* in s tem poskrbeli za čistejše in bolj zdravo okolje za prihajajoče generacije.

Foto: Ahac

Ogljični odtis sicer v proizvodnji vložnin Droga zmanjšujejo tudi z uporabo obnovljivih virov energije, izbiro trajnostnih materialov in zmanjšanjem količine odpadkov. Pomembna je tudi njihova zaveza predelavi domače, slovenske zelenjave: "Tako ohranjamo slovensko kmečko krajino in tradicijo, kupcem ponujamo poznane, lokalne okuse, zmanjšujemo pa tudi nepotrebne transportne poti, saj zelenjava raste nedaleč stran od našega proizvodnega obrata v Središču ob Dravi," pojasnjuje direktor Moškotevc.

Foto: Ahac

Vložnine Droga, ki so že 13 let pod okriljem enega največjih slovenskih distributerskih podjetij Ahac, so del vsakdana in posebnih trenutkov slovenskih kupcev, saj imajo že več kot 40-letno tradicijo. Blagovna znamka je sinonim za kakovost, saj pri pripravi izdelkov prav nič ni prepuščeno naključju. Sestavine so v večini pridelane na slovenskih tleh, nekaj malega odkupijo pri lokalnih pridelovalcih v bližnjih državah. Proizvodnja izdelkov poteka po najvišjih standardih EU in sistemu HACCP, varnost in kakovost pa dokazujejo tudi z ustreznimi certifikati.

*Ocena prihranka je izračunana na podlagi primerjave z letno proizvodnjo vložnin iste velikosti kozarcev kot pred optimizacijo embalaže.

Naročnik oglasnega sporočila je Ahac.