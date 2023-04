Trajnostna Barcaffè Flora ni dobra samo po okusu, temveč tudi po svoji naravi

Oglasno sporočilo

Barcaffè Flora je opojna kavna mešanica z visokim deležem Arabice, ki osvešča, prebuja in premika. Nova uspešnica iz Barcaffèja je namreč pridelana na plantažah, ki so vključene v Rainforest Alliance (ra.org) in skrbno pazijo na omejenost pridelave kave, da se ta ne širi v tropski deževni gozd.

Foto: Atlantic Grupa d.d.

Pridelava Barcaffè Flora dosega najstrožje etične in okoljske standarde. Lokalni kmetje se v sklopu poglobljenega izobraževanja naučijo trajnostnega ravnanja z naravnimi viri in pomena ohranjanja okolja za kakovost njihovega življenja. Pridelovalcem jamči pošten zaslužek, ohranja biodiverziteto tropskega deževnega gozda in ne ogroža avtohtonih prebivalcev.

Barcaffè s prvo popolnoma reciklabilno embalažo kave

Z vsako skodelico kave Barcaffè Flora zato dejansko nazdravite tudi planetu ter njegovi lepši prihodnosti. Nenazadnje tudi spričo dejstva, da je ta pakirana v okolju prijazni foliji, ki ne vsebuje aluminija. Gre za prvo popolnoma reciklabilno folijo, ki je že pripravljena za recikliranje. Ker je tanka, se je ob pakiranju porabi znatno manj, kar še dodatno olajša njeno predelavo. Vsekakor inovativnost, ki ohranja optimalno svežino kave in hkrati varuje naš planet.

Barcaffe Flora je pakirana v do okolja prijazni foliji, ki ne vsebuje aluminija. Foto: Atlantic Grupa d.d.

Ozaveščena kava si zasluži pozornost ozaveščenih pivcev kave

Barcaffè Flora je znotraj platforme »Premakni se« te dni poskrbela za prav posebno presenečenje in resničen trajnostni premik, ki inovativno sklene krog: od kavovca do skodelice ter do komposta in vse nazaj do tal.

Z mislijo na bolj zelen planet izhaja iz dejstva, da je kavna usedlina dragocen vir hranilnih snovi za rastline in kot taka odlično sredstvo za kompostiranje in gnojenje.

Barcaffè Flora zato potrošnikom ne postreže le nove kave, ampak jim predstavi tudi kavni kompost FLORISTA - unikatno, visokokakovostno organsko gnojilo in izboljševalec tal na osnovi usedline kave Barcaffè Flora ter mešanice stabilnega, zrelega vermikomposta, ki nežno nahrani in zbudi vse vaše najljubše rastline in vrtnine. Preberite več o projektu tukaj.

Kavni kompost Florista Foto: Atlantic Grupa d.d.

Kavni kompost FLORISTA za optimalno hranilo rastlinam

Kavni kompost FLORISTA je nastal pod strokovnim nadzorom Biotehniške fakultete, zato vsebuje ravno pravšnje razmerje med kavno usedlino in zrelega vermikomposta, ter skrbi za optimalno hranilo rastlinam.

Zamešan z mislijo na bolj zdravo okolje in spoštovanje naravnih principov kavni kompost FLORISTA blagodejno deluje na vse rastline, tako na sobne lončnice, vrtnine, drevesa kot grmovnice. V tleh deluje postopno, saj sproščanje rastlinam dostopnih hranil poteka v ritmu delovanja talnih mikroorganizmov, za katere Florista predstavlja visoko kakovostno hrano. Kavni kompost povečuje tudi zračnost tal, jih dela strukturno obstojnejša ter bolj sposobna vezati vodo, kar lahko prepreči ali ublaži sušni stres. Bistveno veča odpornost rastlin proti napadu bolezni in škodljivcev, vsebuje pa tudi biostimulanse - vitamine in spodbujevalce rastlinskih hormonov za rast, cvetenje in oplodnjo.

»Barcaffè Flora je kava, na katero smo še posebej ponosni in v razvoj katere - tako kave kot embalaže, je bilo vloženo veliko truda. Ideja kavnega komposta FLORISTA, ki inovativno sklene trajnostno naravo kave Barcaffè Flora, si tako vsekakor zasluži pozornost tudi zahtevnejših potrošnikov - tako ljubiteljev kave kot ljubiteljev rastlin,« sporoča vodja marketinga za razvoj kategorije in blagovne znamke Barcaffè Jelena Milinković.

Foto: Atlantic Grupa

Naročnik oglasnega sporočila je Atlantic Grupa d.d.