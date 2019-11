Top 5 jesensko-zimskih koktajlov s tonikom Fever Tree

Oglasno sporočilo

Oktobra je v Berlinu potekal največji evropski sejem s področja barmanstva in mešanja pijač (Berlin Bar Convent 2019). Sejem je izredna priložnost za destilarje ter izdelovalce brezalkoholnih pijač, da predstavijo novosti in smernice s področja mešanja pijač.

V Berlinu se je predstavilo 446 razstavljavcev iz 48 držav, ki so predstavili kar 1.200 znamk. Sejem je obiskalo več kot 15 tisoč obiskovalcev, ki so več kot z zadovoljstvom sprejemali novosti.

Posebno mesto v Berlinu je zasedel tudi Fever Tree – že peto leto tonik št. 1 po izboru Drinks International. Na več kot 60 kvadratnih metrih razstavnih površin so predstavili različne okuse tonikov in v sodelovanju z največjimi svetovnimi destilarji ter najboljšimi barmani predstavili številne zanimive koktajle. Blagovna znamka Fever Tree je znova potrdila, da ostaja vodilna in zaupanja vredna znamka, z edinstveno mešanico kakovostnih sestavin ter različnih okusov.

Fever Tree je najboljši prijatelj koktajlov!

Spomnimo se, da je gin dober samo toliko, kolikor je dober tonik, s katerim ga mešamo. Pri tonikih Fever Tree gre za skrbno izbrane sestavine, ki odlično dopolnjujejo ter povzdignejo okus gina.

In enako velja za mešanje tonika Fever Tree z drugimi žganimi pijačami. Fever Tree namreč ni samo najboljši prijatelj različnih ginov, temveč odlično dopolnjuje tudi druge žgane pijače, kot so rum, tekila, vermut, vodka in viski.

Prav z vsako od njih namreč lahko pripravimo čudovite koktajle, ki bodo zagotovo polepšali prihajajoče praznično obdobje.

Kolo ujemanja Fever Tree in žganih pijač.

Top 5 koktajlov s tonikom Fever Tree

Prepustite se jesensko-zimski pustolovščini neverjetnih okusov:

Naj vas zapeljejo čudoviti okusi treh edinstvenih ingverjev iz Slonokoščene obale, Nigerije ter Indije. Ginger Beer odlično dopolni koktajle, kot so Dark & Stormy in Moscow Mule. Odličen in osvežilen je tudi kot samostojna brezalkoholna pijača. Osnovne sestavine Ginger Beera so naravni ingver, naravne arome, izvirska voda, trsni sladkor ter citronska kislina. 

Koktajle, pri katerih boste uporabili Ginger Beer, boste najlepše dopolnili s cimetom in rezinami jabolk.

1. recept – Moscow Mule:

Eden najbolj priljubljenih in povsem enostavnih koktajlov je Moscow Mule. Koktajl, ki najboljše okuse razvije v bakrenih lončkih, t. i. copper mug, vendar bo odličen tudi v navadnem kozarcu.

Sestavine:

pol limete in rezina limete za okras

50 ml premium vodke

200 ml Fever Tree Ginger Beera

Copper mug napolnite s kockami ledi. Čeznje stisnite polovico limete. Dodajte vodko in prelijte z Ginger Beerom. Dekorirajte z rezino limete.

Ginger Ale je popolna mešanica esenc treh ingverjev, ki jih Fever Tree uporablja pri svojih napitkih. Pripravljen je tako, da poudari okuse najboljših viskijev, borbonov, rumov in tekil. Za dekoracijo koktajlov lahko uporabite rezine citrusov, ingverja in tudi češnje.

2. recept – Ultimativni Whisky & Ginger Ale koktajl

Vsi ljubitelji viskijev boste na svoj račun prišli s tem čudovitim poznojesenskim koktajlom, pri katerem Ginger Ale s svojimi toplimi aromami poskrbi za čarobno vzdušje, ki odlično dopolnijo okuse in arome viskija.

Sestavine:

25 ml premium viskija

100 ml Fever Tree Ginger Ale

rezina svežega ingverja za dekoracijo

Visok kozarec napolnite s kockami ledu ter prelijte z viskijem. Čezenj nalijete Ginger Ale ter na koncu dekorirajte z rezinami svežega ingverja.

3. recept – Ruby Winter Cup – zimska različica koktajla Pimm's Cup

Zelo enostaven koktajl, ki vsebuje le nekaj sestavin, ki skupaj pričarajo čudovito eksplozijo okusov in te pogrejejo v mrzlih jesenskih dneh. Pomembno je, da za pripravo koktajla izberete premium rume, saj je pri izbranem koktajlu bistvena kakovost ruma.

Sestavine:

40 ml ruma Zaccapa

20 ml Pimm's N1 Cup

120 ml Fever Tree Ginger Ale

Za dekoracijo lahko izberete cimet, janeževo zvezdo, liste mete, nageljnove žbice, pomarančno lupinico, rdeči ribez oziroma karkoli vam srce poželi.

Vse sestavine zmešajte ter prelijte čez ledene kocke, s katerimi ste predhodno napolnili vinski kozarec. Poljubno dekorirajte z izbranimi zimskimi začimbami in ustvarili boste čudovit koktajl.

Edinstvena mešanica ingverjev v kombinaciji s sladkimi južnoafriškimi klementinami in začinjenim cimetom iz Šrilanke. Kombinacija ingverja, citrusov in začimb je bila ustvarjena tako, da dopolnjuje bogate polnovredne okuse, ki jih najdemo v najtemnejših žganih pijačah, zlasti v konjakih in rumih.

Koktajle na osnovi Spice Orange Ginger Ale boste najlepše dekorirali s pomarančnimi rezinami in klinčki.

4. recept – Ultimativni konjak & Spiced Orange Ginger Ale

Vsi tisti, ki mislite, da je konjak pijača, ki se pije samo na posebne, točno določene načine, se motite. Konjak je mešanju zelo naklonjena pijača, pri kateri so možne omejitve glede kombinacij le tiste v glavi. Za vse ljubitelje malce pikantnih, a še vedno osvežilnih koktajlov smo za vas pripravili koktajl, ki vas bo navdušil s svojo prefinjeno in močno eksplozijo okusov, ki se še dolgo ohranja v ustih.

Sestavine:

25 ml premium konjaka

100 ml Fever Tree Spiced Orange Ginger Ale

pomaranča v prahu, posušena pomaranča

S kockami ledu do vrha napolnite visoki kozarec. Vanj vlite konjak in dopolnite s Fever Tree Spiced Orange Ginger Ale. Za konce vse skupaj okrasite z rezino posušene pomaranče ter potresite s pomarančnim prahom. Sreča bo popolna.

Fever Tree Cola je skrbno izdelana z bogato in značilno mešanico začimb ter agrumov, vključno z madagaskarsko vaniljo, ki še posebej izboljša in povzdigne zapletene okuse najboljših svetovnih rumov, viskijev in burbonov.

Za razliko od drugih kol, ki jih ponuja tržišče, se lahko Fever Tree Cola pohvali z naravno nežno sladkobo, ki je odraz skrbno izbranih sestavin. V njej se lepo čutijo arome mehiške limete, prijeten malo pikanten pookus pa ji dajeta orešček kole ter vanilja.

5. recept – Koktajl Cafe Cubano

Čudovit koktajl za vse ljubitelje kole, kave in kakovostnega ruma. Koktajl, ki povezuje več kot 20 izbranih sestavin z različnih koncev sveta, zagotovo ne bo razočaral nikogar. Privoščite si ga z muškatnim oreščkom v prahu.

Sestavine:

100 ml Fever Tree Madagascan Cole

25 ml premium temnega ruma

25 ml kavnega likerja

muškatni orešček v prahu

Visoki kozarec napolnite s kockami ledu. Vanj po vrsti nalijte vse zgoraj naštete sestavine ter na koncu potresite z muškatnim oreščkom v prahu.

Vse naštete in ponujene kombinacije se bodo do popolnosti izrazile le s pravilno izbiro kakovostnih sestavin. eVino vinoteka na Šmartinski cesti 53 v Ljubljani poleg različnih okusov Fever Treejev ponuja tudi številne svetovno najbolj poznane blagovne znamke ginov, viskijev, rumov in konjakov. Obiščite na vsak delovnik med 10. in 21. uro ter ob sobotah od 10. do 14. ure in z nasveti vam bomo pomagali pri izbiri najboljših sestavin za koktajle, s katerimi boste popestrili praznični čas.

Copper Mug / NAMIG ZA NOVOLETNO DARILO S priljubljenostjo koktajlov, še posebej Moscow Mule, se je povečala tudi uporaba bakrenih lončkov, ki pa ni zgolj estetske narave. Najbolj znana korist uporabe bakrenih lončkov za mule je namreč temperatura. Najbolj izkušeni pivci že stoletja vedo, da ohlajene pijače v bakrenih lončkih nudijo izredno hladen občutek pitja, saj kovina hitro absorbira ledeno temperaturo koktajla in na ustih ostaja čudovito hladen, osvežilni vonj.

Fever Tree: The Art Of Mixing / NAMIG ZA NOVOLETNO DARILO 125 koktajl receptov, ki so nastali s pomočjo svetovno najbolj poznanih barmanov. Raznovrstne arome in poživljajoče učinke Fever Treeja so združili z vrhunskimi žganimi pijačami ter pripravili recepte, ki prepričajo še tako zahtevnega pivca. Vsi namreč vemo, da je za pripravo vrhunskega koktajla pomembna izbira kakovostnih sestavin ter pravilna priprava!

Naročnik oglasnega sporočila je Evino.