To je popolna poletna malica!

Poletje je čas za lahke in sveže obroke, ki naj bodo tudi količinsko manjši kot sicer. Kaj jesti za malico v službi, na izletu ali doma? Odlična ideja so okusni in sočni sendviči, ki si jih lahko privoščite tudi za kosilo. Takšni so novi sendviči chefov z Michelinovo zvezdico.

Gurmanski grižljaji za vse okuse

Sendviči so idealni kot malica na izletu, v službi in doma ali kot lahko kosilo. Če so sestavljeni iz kakovostnih sestavin in združeni v popolnih kombinacijah okusov, postanejo vrhunski prigrizek, ki se mu ne bodo mogli upreti niti gurmani. Takšni so Spar Premium chefovi sendviči, ki sta jih za Spar ustvarila chefa z Michelinovo zvezdico Gregor Vračko in Uroš Fakuč. Pripravljeni so iz najboljših sestavin ter navdušujejo v štirih različnih okusih, ki bodo zadovoljili tako mesa željne gurmane kot vegetarijanske navdušence. Dovolite, da vas popeljejo v svet vrhunske kulinarike!

Sočnost govedine za ljubitelje mesa

Sočna natrgana govedina, solata, kisle kumarice in v trgovini narejen preliv v ajdovi copatki iz Pekarne Spar je kombinacija, s katero je chef Vračko poskrbel za popolno harmonijo okusov. Privoščite si Spar Premium chefov sendvič z natrgano govedino in preprosto uživajte!

Zelenjavna svežina za vegetarijanske navdušence

Sendvič s chia štručko iz Pekarne Spar, z avokadom, paradižnikom, kalčki, redkvicami, rukolo, kumarami in v trgovini narejenim prelivom vas bo navdušil s svežino, hrustljavostjo in mehko sredico. Chef Vračko je v Spar Premium chefov vegi sendvič z avokadom, paradižnikom, kalčki in redkvicami zapakiral odlično poletno kombinacijo okusov, ki jo preprosto morate poskusiti.

Simfonija kremastih okusov

V chia štručki iz Pekarne Spar je chef Fakuč združil beli sir, gorgonzolo, lešnike, brusnice in špinačo ter ustvaril popolno kombinacijo kremastih okusov in hrustljavosti. Spar Premium chefov vegi sendvič z belim sirom, gorgonzolo, pistacijo in rukolo bo navdušil tako ljubitelje sira kot ostale gurmane.

Harmonija italijanskih okusov

V Spar Premium chefovem sendviču z mortadelo, mozzarello, pistacijo in rukolo je chef Fakuč prepletel okuse luženega peciva s slanostjo mortadele, nežnostjo bivolje mozzarelle, svežino rukole in hrustljavostjo pistacij. Naj vas ti okusi popeljejo naravnost v Italijo!

Vsi Spar Premium chefovi sendviči so sveže pripravljeni v trgovini, zato so zagotovljeno sveži in kakovostni. Na voljo so v Intersparih in izbranih trgovinah Spar. Kateri je vaš najljubši?

