Tako je videti poročna torta za milijon evrov #foto

1,8 metra visoka poročna torta v obliki arabske neveste je okrašena z več tisoč ročno izdelanimi užitnimi cvetovi in diamanti.

Slavna britanska oblikovalka Debbie Wingham, ki se ukvarja tako z modnim oblikovanjem kot z oblikovanjem in izdelavo ekstravagantnih tort, je za poročni sejem v Dubaju izdelala prav posebno mojstrovino - poročno torto v podobi arabske neveste, okrašeno z diamanti.

Torta je nastajala več kot deset dni in tehta več kot sto kilogramov. Zanjo so med drugim porabili tisoč jajc in 25 kilogramov čokolade, 50 kilogramov fondanta (sladkorne mase za "oblačenje" sladic), okrašena je s pet tisoč užitnimi cvetovi.

Ob urah ročnega dela torti vrednost najbolj zvišuje pet trikaratnih diamantov, s katerimi je okrašeno nevestino naglavno okrasje - vsak od njih je vreden 200 tisoč ameriških dolarjev oziroma okoli 163 tisoč evrov. Ob njih pa je na torto umeščenih še več manjših dragih kamnov.

