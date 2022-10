Tajske restavracije s priznanjem za najbolj pristno kulinarično doživetje

Dežela nasmehov, dežela svobodnih … Tajska je znana po različnih imenih in svojih naravnih ter kulturnih bogastvih. Večina najprej pomisli na turkizno morje s prelepimi peščenimi plažami, vsemogočne slone ali številne templje, ki krasijo Tajsko. A nikakor ne moremo mimo izvrstne in edinstvene tajske kuhinje. Zagotovo gre za eno najbolj priljubljenih kulinaričnih doživetij. Od zdaj bomo tudi v Sloveniji pod oznakami Thai SELECT lahko prepoznali najbolj pristne in kakovostne tajske jedi, ki nam bodo pričarale pravo doživetje Tajske.

Tajska hrana se odlikuje po svežini, eksotični dišavi in ekstravagantnih začimbah. Med najbolj priljubljene jedi tajske kuhinje zagotovo spada pad thai.

Tudi, če v bližnji prihodnosti ne nameravate obiskati Tajske, vseeno lahko okusite avtentično tajsko hrano, saj je tajska kuhinja že pred leti našla pot tudi v našo deželo. Izbor Thai Select za priznanja za najbolj pristno in kakovostno tajsko hrano namreč skrbi za to, da boste vedeli, kje v Sloveniji lahko okusite najbolj pristne tajske jedi.

Thai SELECT je uradno kulinarično priznanje Kraljevine Tajske Thai Select je priznanje, ki ga podeljuje Ministrstvo za gospodarstvo Kraljevine Tajske, z njim pa jamči za avtentični tajski okus prehrambnih izdelkov in tajskih restavracij na Tajskem in po vsem svetu. Priznanja so razdeljena v tri kategorije. Thai Select Signature je priznanje, ki ga prejmejo restavracije, kjer strežejo pristno tajsko hrano vrhunske kakovosti, s prefinjeno dekoracijo, prijetnim ambientom in odlično postrežbo. Thai Select Classic je priznanje, ki so ga deležne restavracije, ki dosegajo odličen izbor in kakovost hrane, priznanje Thai Select Casual pa dobijo restavracije dobre kakovosti, ki ponujajo tajsko hrano z značilnim tajskim okusom, vendar imajo omejeno ponudbo.





Pa naeng je piščančji kari, ki je najpogosteje postrežen z rižem.

Harmonična mešanica začimb in svežih sestavin ustvari pristne tajske okuse

Tajska kuhinja je znana po značilnem kuharskem slogu in prefinjeni mešanici začimb in svežih živil. Značilnost tajske kuhinje je izredno bogat okus – kisli, slani, sladki, grenki in pekoči okusi tajske hrane so jasno izraženi. Pri tem so dodane začimbe in sveža zelišča, ki naredijo edinstvene okuse.

Tajska hrana pa ni bogata le po okusu, ampak je tudi zelo barvita. To je posledica kombinacije glavnih sestavin z začimbami in različnimi barvami zelenjave. Ko se na mizo postavi tajska jed, so gostje vedno najprej navdušeni nad božanskim okusom in prijetnim videzom.

Juha tom yam je znana po vsem svetu, slavi po svežem in hkrati bogatem eksotičnem okusu.

V Sloveniji se s priznanji Thai SELECT lahko pohvali pet restavracij

S priznanjem Thai Select Classic se lahko pohvali restavracija Chada Thai Cuisine & Bar v Kopru. Gre za restavracijo v lasti prijaznih zakoncev, ki poskrbita za skrbno pripravljeno tajsko hrano z avtentičnim okusom. Postrežejo vam jo v čudovitem ambientu, tako v notranjem delu kot tudi na vrtu.

V Ljubljani so pri Thai Select pod svoje okrilje vzeli tri restavracije. Restavraciji OnThai in Roza Slon, ki jo najdemo na treh lokacijah, sta prejeli priznanje Thai Select Casual in nudita pristno tajsko izkušnjo. Vsa hrana je pripravljena iz svežih sestavin z eksotičnimi in obenem zdravimi sestavinami po originalnih tajskih receptih. Postrežena je v bistroju, lahko pa jo vzamete s seboj. Restavracija Chuty’s - Heart of Asia, ki se lahko pohvali z malce širšo ponudbo, si je prislužila priznanje Thai Select Signature. Razvajanje brbončic je zagotovljeno v vsaki od njih.

Za tisto najbolj posebno kulinarično izkušnjo pa boste morali obiskati restavracijo Arroi Restaurant & Lounge na Bledu, ki ima, tako kot Chuty’s, najvišje priznanje za kakovost in pristnost tajske kuhinje. Široka izbira tajskih jedi vas bo popeljala na pravo popotovanje po tajski kulinariki. Posebno pozornost kuharja, ki prihajata s severa Tajske, posvečata pripravi svežih omak, marinad in mešanic zelišč. Značilnost tajske kuhinje je uporaba zdravih sestavin – veliko zelenjave, riža in sadja –, ki je vodilo tudi omenjenih tajskih restavracij.

Massaman kari ima blag in rahlo sladek okus.

Več kot dovolj razlogov torej, da tudi v Sloveniji poskusite pravi pad thai, massaman kari ali mango s sladkim rižem in se prepustite izkušnji pristne tajske kuhinje. Ko boste naslednjič obiskali tajsko restavraciji, poiščite torej znak "Thai Select", ki vam zagotavlja ne samo pristno tajsko kuhinjo, ampak tudi kulinarično popotovanje v tajsko kulturo.

Ne veste, kaj naročiti? S spodnjim izborom ne boste zgrešili:

Pa dober tek!