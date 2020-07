Sveže, lahkotno in slastno: preizkusite Anine mini profiterole

Dolgi poletni dnevi kar kličejo po dobri družbi in slastnih piknikih. Ste se morda že naveličali vedno iste postrežbe in iščete nove gurmanske ideje? Priljubljena kulinarična navdušenka Ana Žontar Kristanc , avtorica uspešnega bloga Anina kuhinja, je pripravila posebno idejo za svež in lahkoten prigrizek, s katerim boste navdušili tudi najzahtevnejše gurmane. Ker je njegova priprava povsem preprosta, pa se boste lahko brezskrbno prepustili uživanju v poletnih doživetjih.

Poleti iščemo praktične rešitve za sveže obroke in kot nalašč za to so Anini mini profiteroli, obloženi s svežo, hrustljavo kumarično solato in kremnim lososom.

Profiterole lahko spečete kar sami in svojo družino očarate s svojimi kuharskimi sposobnostmi, ne da bi se pri tem morali ukvarjati z zapletenim postopkom priprave. Za pripravo domačih profiterolov zgolj sledite Aninim navodilom v videu, za pravi poletni okus pa jih nato oplemenitite z namazom Rio Mare Paté z lososom, ki je s svojim svilnato kremastim okusom odlična dopolnitev vsakršnih poletnih jedi. Pri izbiri namaza ste lahko tudi bolj ustvarjalni in skodelice prilagodite svojem željam, saj se v bogatem naboru izdelkov Rio Mare Paté najde nekaj za vsak okus. Zaradi njihove vsestranskosti in lahkotnega okusa Ana že od nekdaj prisega nanje ter jih na najrazličnejše načine vključuje v okusne prigrizke za piknike in izlete.

Za pripravo slanih mini profiterolov s kumarično solato in lososovim namazom boste potrebovali:

Sestavine za domače mini profiterole:

2 jajci

40 gramov pirine polnozrnate moke

30 gramov pirine moke

25 gramov masla

75 ml vode

1/4 čajne žličke soli

ščepec peteršilja, origana in bazilike

Sestavine za nadev s svežo kumarično solato in lososovim namazom:

2-krat namaz Rio Mare Pate z lososom – preizkusite tudi druge okuse

večja sveža kumara

6–8 žlic kuhane čičerike

1/2 rdeče čebule

3–4 žlice jabolčnega kisa

2–3 žlice olivnega olja

sol po okusu

ščepec sladkorja

