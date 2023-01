Snemali v Dončićevi osnovnošolski telovadnici

Oglasno sporočilo

POLI PATE od zdaj s še večjim deležem mesa

Najbrž ni gospodinjstva v Sloveniji, ki ne pozna blagovne znamke POLI. Poli je prva barjena klobasa na trgu, ki vse od leta 1974 skrbi za popestritev naših jedilnikov. Vse do danes pa je Poli striktno dosledna v svoji kakovosti, ki je rezultat vrhunskih postopkov izdelave, ter zvesta svojim vrednotam in Poli karakterju. Vse to so razlogi, da je danes blagovna znamka POLI po moči ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v regiji jugovzhodne Evrope. Na Poli so nori od Skandinavije do Sredozemlja, blagovna znamka pa je danes prisotna v številnih evropskih državah, pa tudi v ZDA in Združenih Arabskih Emiratih.

Od davnega leta 1974 pa vse do danes se je družina Poli razširila in vstopila v številne nove kategorije – od različnih okusov posebne salame Poli, Poli hrenovk, Poli hammy in paštete Poli paté, ki se od zdaj ponaša s še večjim deležem mesa! POLI PATE najraje mažemo zjutraj za zajtrk, čez dan za malico ali kar tako, ko se nam "zlušta". Mažemo v družbi, mažemo sami, mažemo pred rekreacijo in po njej. Pa na izletu, ko gremo po svetu.

Pašteta POLI PATE je noro okusna pašteta, prijetnega vonja in mazljive strukture. Je najvišje kakovosti, tako kot vsi izdelki pod blagovno znamko Poli, brez E-jev in aditivov ter z visokim deležem najkakovostnejšega piščančjega mesa slovenskega porekla. Od zdaj s še večjim deležem mesa!

POLI PATE je piščančja pašteta v konzervi. Proizvedena je iz t. i. čistega mesa. To pomeni, da pri proizvodnje paštete ni bilo uporabljeno strojno izkoščevanje, ampak sveže meso cele mišice. Ključna prednost izdelka je tudi da, da zgolj Perutnina Ptuj kot proizvajalec lahko zagotavlja stoodstotno lastno surovino, to pomeni slovensko poreklo mesa iz lastne vzreje. Izdelek je prav tako brez umetnih dodatkov (E-jev in aditovov). Seveda pa je POLI PATE noro okusna pašteta prijetnega vonja in mazljive strukture.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ D.O.O.