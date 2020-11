Slovenska kulinarična zgodba, ki traja že 50 let

Polenta je vsestranska jed, ki navdušuje in zaznamuje že generacije, zato upravičeno vzbuja občutek domačnosti in tradicije. V slovenski tradiciji jo sicer najbolj poznamo kot zvesto spremljevalko domačega sočnega golaža ali kot odlični zajtrk v kombinaciji s skodelico mleka in nekaj žličkami sladkorja.

Foto: Getty Images Toda dolga pot, ki jo je polenta naredila do naših krožnikov, je nanjo vtisnila neprecenljive okuse iz najrazličnejših koncev sveta. Ste vedeli, da je polenta na našo celino prišla s Krištofom Kolumbom? S Pirenejskega polotoka je prek Francije prišla v severno Italijo, nato v naše kraje ter kasneje še naprej na Balkan.

Že od začetka je veljala za hrano preprostih ljudi in se ni preveč dobro prijela. Šele z rastjo prebivalstva v 18. stoletju sta se pridelava koruze in posledično priprava polente znatno povečali.

V Slovenji smo jo do danes vzeli popolnoma za svojo, saj jo najdemo tako rekoč po vsej državi; še največ na Primorskem in morda najmanj v Prekmurju. Vsekakor pa lahko z gotovostjo rečemo, da je polenta že kar nekaj časa globoko zakoreninjena v slovenski kulinarični tradiciji.

V Sloveniji ima polenta razmeroma kratko zgodovino, saj se je pojavila pred 50 leti, ko smo na prodajne police dobili posebno linijo instant polente. Tako so številna takrat že sodobna gospodinjstva uživala v hitri pripravi te polnovredne jedi.

Se jih še spominjate? Tako je svojo pot po naši deželi začela zlata polenta.

Priprava klasične polente je namreč precej dolgotrajna, saj se na šibkem ognju in v nepokritem loncu ali težki kozici kar dolgo kuha. Najmanj pol ure (pri določenih receptih tudi 45 minut ali več) ob neprestanem mešanju z leseno kuhalnico, dokler ne nastane gladka in enakomerno kuhana zmes.

Prav zaradi tega dolgotrajnega postopka je instant polenta Zlato polje tako hitro navdušila že pred 50 leti in svoj veliki kulinarični pohod nadaljuje tudi v sodobni kulinariki. Polenta Zlato polje je namreč pripravljena že v nekaj minutah.

Priprava polente je res preprosta. Da bo resnično uspela, pa sledite našim navodilom.

Polento lahko skuhamo mehko ali gosto. V trši obliki so jo včasih kar zvrnili na leseno podlago in jo narezano na koščke postavili na mizo, da si je lahko vsak postregel sam.

Prepoznaven okus lahko vedno izboljšamo tudi z zabelo. Malo masla ali olja lahko dodamo že v vrelo vodo, kuhani polenti pa po vrhu dodamo maslo, smetano, slanino, klobaso, pršut, zaseko, ocvirke ali pocvrto čebulo.

Nekaterim se k polenti prileže sveže ali kislo mleko, dodajo ji tudi sir ali jajca, zapečena pa velikokrat ustreza tudi kot okusna priloga k mesnim, ribjim in zelenjavnim jedem.

Polenta kot podlaga za pico? Vedno okusna in hitra ideja za odlično kosilo.

Polente pa nikakor ne smete jemati le kot prilogo, saj jo lahko pripravite tudi kot prigrizek, glavno jed in celo sladico. Poiščite recepte za hrustljave ali popečene polentne palčke, pripravite polentno pico, se posladkajte z limoninim kolačem s polento ali si v vročih poletnih dneh privoščite polentno zmrzlino kot osvežilno sladico.

Iščete navdih? Preverite dva slastna recepta

Izberite polento Zlato polje in poskusita dva hitra, enostavana in nadvse slastna recepta, ki ju je pripravil Sašo Šketa.

Sestavine:

150 g polente Zlato polje

3 žlice olivnega olja

½ čebule

1 strok česna

250 g rdeče paprike

100 ml belega vina

300 ml vroče vode

1 žlička soli

⅓ žličke kajenskega popra Maestro

Priprava:

V ponvi na zmernem ognju segrejemo dve žlici olivnega olja. Nato v ponev dodamo sesekljano čebulo, česen in na drobne kocke narezano papriko. Vse skupaj pražimo na zmernem ognju 5–7 minut. Prilijemo vino, premešamo in kuhamo toliko časa da se vino zreducira. Nato zmanjšamo ogenj in v ponev stresemo polento ter premešamo. Sedaj prilijemo vročo vodo ter kuhamo in mešamo 5 minut. Vmes polento začinimo s soljo in kajenskim poprom. Kuhano polento nadevamo na pladenj, obložen s papirjem za peko, in jo zgladimo. Pri tem pazimo, da obdržimo 2 cm višine. Pladenj pokrijemo s folijo in ga postavimo v hladilnik za 40 minut, da se polenta ohladi in strdi. Ohlajeno polento vzamemo s pladnja in jo narežemo na poljubno velike krokete. Pečico segrejemo na 180 °C in v ponvi segrejemo eno žlico olivnega olja. Na segretem olju prepražimo narezane polentine krokete. Pražimo 3–4 minute, da dobijo zlatorjavo skorjico. Vmes jih enkrat obrnemo. Nato jih preložimo na pladenj in v ogreto pečico ter jih pečemo še 10 minut.

Postrežemo jih kot prilogo poleg mesnih in zelenjavnih jedi. Kroketi se dobro znajdejo v družbi poširanega jajca in rukole.

Sestavine:

700 ml zelenjavne jušne osnove

250 g polente Zlato polje

10 g masla

20 ml paradižnikovega soka

20 ml špinačnega soka

20 ml pesinega soka

sol in poper

Priprava:

V posodi zavremo zelenjavno jušno osnovo in vanjo stresemo polento. Polento kuhamo 2 minuti in jo vmes neprestano mešamo. Ko se polenta zgosti, jo odstavimo z ognja in vmešamo maslo. Kuhano polento enakomerno razdelimo v štiri skodelice. V eno skodelico primešamo paradižnikov sok, v drugo špinačni sok in v tretjo pesin sok. Sedaj štiri različno obarvane polente naložimo v pekač. Polento zložimo po barvah in jo zgladimo na 1 cm višine. Pladenj s polento prestavimo na hladno za 40 minut, da se polenta strdi. Ohlajeno polento vzamemo iz pekača in jo narežemo na 1 cm široke ter 5 cm dolge trakove. Po obliki in velikosti naj bodo podobni velikosti pomfrija. Polentin pomfri prestavimo na pladenj, obložen s papirjem za peko. Pladenj postavimo v pečico, segreto na 220 °C. Polentin pomfri pečemo 20 minut. Postrežemo z zeliščno jogurtovo omako.