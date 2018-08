Sladoledi Planica – kremasti užitek s tradicijo

Oglasno sporočilo

Ljubljanske mlekarne so družinski sladoled Planica prvič izdelale leta 1974. Danes se Planica ponaša z dolgoletno tradicijo in kakovostjo ter spada med najbolj priljubljene družinske sladolede.

Sladoled, ki so ga vzljubile generacije

Planica je družinski sladoled, ki je namenjen raznovrstnim sladolednim užitkom, največkrat pa je v središču pozornosti na zabavnih družinskih ali prijateljskih srečanjih. Receptura za sladoled Planica že od samega začetka, od leta 1974, ostaja nespremenjena, sestavljena pa je iz treh okusov – jagode, vanilje in čokolade, ki jih ljubitelji sladoledov še danes uvrščajo med najbolj priljubljene okuse. Ljubljanske mlekarne tako že 44 let ponujajo kakovosten in slasten mlečni sladoled, ki je v slovenskem prostoru sinonim za druženje in sladkanje.

Skrivnost kremastih užitkov

Vsi sladoledi Planica so narejeni iz svežega mleka in smetane. To pomeni, da so polnega okusa, višje kakovosti in vsebujejo vse prednosti mleka.

Mleko je prava zakladnica hranil, ki gradijo in obnavljajo človeški organizem, mu dajejo energijo in uravnavajo njegove funkcije. Ker vsebuje polno sestavin, ki so potrebne za uravnoteženo rast, razvoj in delovanje človeškega telesa, mleko velja za najpopolnejše osnovno živilo.

Med mlečne sladolede spadajo tisti, ki vsebujejo vsaj 2,5 odstotka mlečne maščobe. Če so sladoledi narejeni iz mleka in smetane ter vsebujejo vsaj osem odstotkov mlečne maščobe, so to kremni sladoledi, med katere uvrščamo tudi Planico.

Planica – sinonim za kakovost

Vsi izdelki Planica nosijo znak Izbrana kakovost – Slovenija. Znak potrošniku zagotavlja, da so izdelki izdelani iz slovenskih surovin, imajo posebne lastnosti, so redno nadzorovani, predvsem pa so pridelani in predelani v Sloveniji. V primeru Planice to pomeni, da je sladoled narejen v Sloveniji ter iz slovenskega mleka in smetane.

Ljubljanske mlekarne odkupujejo mleko od 2.200 proizvajalcev iz vse Slovenije, ki so prav tako vsi certificirani za shemo Izbrana kakovost, kar pomeni, da od prevzema mleka v zbiralnici do predelave v mlekarni nikoli ne preteče več kot 15 ur.

Tradicija, ki je v koraku s časom

Letošnje leto je bilo za ljubitelje sladoledov Planica še posebej sladko. Edinstveni kombinaciji treh okusov – jagoda, vanilja, čokolada – sta se pridružili še dve novi kombinaciji okusov: Čoko Planica z okusi čokolade, temne čokolade in čokoladnega piškotka ter Bela Planica z okusi vanilje, burbonske vanilje in maslenega piškotka. Tako kot izvirna Planica sta tudi novi kombinaciji čisti kremasti užitek.

