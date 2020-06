S skupnimi močmi do zdravih oceanov

Kot vodilni proizvajalec konzerviranih rib na evropskem trgu Rio Mare prepoznava pomen trajnostnega in odgovornega ravnanja z morskimi viri, zato je že pred štirimi leti sklenil partnerstvo z WWF in se zavezal k 100-odstotnemu pridobivanju tune iz ribolovnih območij, ki imajo certifikat organizacije MSC (Marine Stewardship Council) oziroma iz verodostojnih in zanesljivih projektov za izboljšanje ribištva FIP (Fishery Improvement Projects) do leta 2024. Decembra lani je na svoji poti dosegel pomemben mejnik, saj že 70 odstotkov tune pridobiva iz ribolovnih območij s certifikati MSC in FIP.

Zaveza, ki stremi k zaščiti oceanov, je omogočila povečanje odstotka trajnostno ulovljenih rib za namene proizvodnje, spodbudila boljše upravljanje ribolovnih dejavnosti ter pripomogla k povečanju sledljivosti izdelkov in preglednosti po celotni dobavni verigi, kar v prvi vrsti koristi prav potrošnikom. Ti imajo z nakupovanjem na podlagi odgovornih in premišljenih izbir pomembno vlogo, ki bo omogočila obstoj narave tudi za prihodnje generacije.

Ker lahko čisto vsak posameznik naredi pozitivno spremembo, je Rio Mare pod okriljem kampanje Skupaj za oceane ustvaril navdihujočo risanko. Z glavnim likom, simpatično deklico Ondino, želi namreč doseči čim večje število ljudi in jih spodbuditi k trajnostnemu načinu življenja.

Sporazum z WWF predvideva tudi sodelovanje pri varovanju človekovih pravic vseh ljudi, ki so vključeni v dobavno verigo, in podpiranju razvoja zavarovanih območij. Otok Tetepare predstavlja enega izmed takih območij, saj bo s podporo Rio Mare in WWF postal del okoljevarstvenega projekta za zaščito morskega območja, kar bo varovalo tamkajšnjo biotsko raznovrstnost zdaj in v prihodnosti.

Pridružite se Rio Mare in WWF ter spoznajte zavezanost do trajnostnega ribolova na www.riomare.si.