Sestavine:

200 g gladke moke

125 g masla

70 g sladkorja v prahu

100 g mletih orehov ali lešnikov

1 vaniljev sladkor

1 beljak

Postopek:

Iz moke, masla, mletega in vaniljevega sladkorja, mletih orehov oziroma lešnikov in beljaka zamesite testo. Mesite ga vsaj od deset do 15 minut, nato ga zavijte v folijo za živila in za vsaj eno uro postavite v hladilnik.

Ohlajeno testo prepolovite in iz polovic oblikujte dolga svaljka, ki ju razrežite na koščke v velikosti njokov. Te oblikujte v rogljičke in jih zložite na pekač, obložen s papirjem za peko. Pecite od deset do 12 minut na 180 stopinjah Celzija. Ko so rogljički pečeni, jih še vroče povaljajte v sladkorju v prahu.